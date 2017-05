Termodernizacja domu mieszkalnego, który do tej pory pełnił funkcję domu letniskowego. Dom składa się z dwóch części: starej wybudowanej ok 1980 roku, która nie ma żadnej izolacji termicznej i nowej, wybudowanej w 2007 z niewielką izolacją termiczną.

Zakres prac w ramach termodernizacji przewiduje:

- docieplenie "skosów dachowch" w nowej części przy użyciu granulatu, grubość warstwy ok 15 cm;

- docieplenie podłóg starej części przy wykorzystaniu styroduru, grubość warstwy ok 8 cm;

- docieplenie ścian zewnętrznych prz użyciu styropianu grafitowego ok 15 cm;

- docieplenie dachu płaskiego w starej części przy użyciu styropianu, grubość warstw ok 20 cm;

- wymiana starych okien;

- wymiana drzwi wejściowycn na nowe wraz z zabudową wiatrołapu.