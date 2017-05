Lokal użytkowy, położony na poziomie piwnic, widny, o powierzchni ok. 90 m2. W latach 80 znajdowała się w nim świetlica dla młodzieży, później przekazany jako magazyn konserwatorom, pracownikom Spółdzielni popadał w ruinę. Okna wymagają wymiany, sufity podwieszane stanowią zagrożenie, ponieważ się sypią. Instalacja elektryczna wymaga wymiany. W lokalu jest kilka pomieszczeń a najbardziej wymagające remontu są toalety oraz kuchenka. Brak tzw. białego montażu. Chciałabym temu lokalowi nadać nowe, „stare” życie, by znów mogła się tu spotykać młodzież. Będę z pomocą przyjaciół prowadzić zajęcia plastyczno-techniczne, muzyczne, teatralne oraz organizować przyjęcia urodzinowe. Rodziców zaproszę na dobrą rwandyjską kawę. Sale zabaw odświeżę i zawieszę na ścianach prace plastyczne dzieci. To będzie miejsce dzieci. Kawiarenka z wykorzystaniem mebli ze skrzynek i palet. Kolorowe poduchy do siedzenia. Wyposażenie „surowe”. Oświetlone klimatycznie. W małym ogródku staną leżaki w porze letniej, a zimą karmniki dla ptaków. Dzieci z pobliskiej szkoły będą mogły wpaść, odrobić lekcje, bez stresu, szkolnego gwaru, z pomocą i pod czujnym okiem animatorek.