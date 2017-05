Planowany remont podyktowany jest zapewnieniem bezpieczeństwa w mojej kuchni. Wiele lat temu projektant budynku przewidział w lokalach uchylane okna między łazienką a kuchnią, które miały zapewnić wentylację między pomieszczeniami. Jednak po uchyleniu okna niemożliwe jest otworzenie szafki kuchennej nad zlewem, ponieważ drzwi od szafki po otworzeniu uderzają w framugę okna. Otwieranie szafki nad zlewem po umyciu naczyń jest odruchowe, co w takim układzie, może doprowadzić do tragedii - co miałam okazję nieszczęśliwie sprawdzić. W pierwotnej wersji okna była tam szyba, która po uderzeniu drzwiczkami od szafki pękła i spadła mi na głowę. Na szczęście skończyło się tylko kilkunastoma szwami na czole, jednak mogło być przecież o wiele gorzej! :( W tej chwili we framugę wstawiłam plastikowe pleksi oraz założyłam własnoręcznie zrobiony "ogranicznik", który blokuje okno po otworzeniu. Jest to jednak rozwiązanie tymczasowe, bardzo chciałabym pozbyć się tego okna, ponieważ niepotrzebnie przywołuje na myśl przykre emocje. Planowany przeze mnie remont przewiduje usunięcie okna i zamurowanie otworu w ścianie. Ale to nie wszystko, chciałabym również wymienić blat, który został dotkliwie porysowany przez poprzednich właścicieli i wymienić okropną tapetę na jasne płytki. Na wymianę zasługuje też za wysoka lodówka. Ostatnim elementem remontu będzie zdemontowanie starych drzwi. Szafki na razie muszą poczekać na swoją kolej, ponieważ nie wystarczy mi środków na ich wymianę, ale wymienię uchwyty aby odświeżyć ich wygląd. Płytki dostaną nowe życie w postaci szarego koloru. Mam nadzieję, że remont raz na zawsze zażegna przykre wspomnienia a kuchnia zalśni pięknym, nowym blaskiem. Podobno po każdej burzy zawsze wychodzi słońce więc...czemu miałoby nie wpaść właśnie do mojej kuchni? :)