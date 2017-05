Przebudowa całego poddasza z jednego nieużytkowego pomieszczenia na funkcjonalne mieszkanie dla 3 osobowej rodziny. W zakres prac będzie wchodziło:

1. Izolacja dachu wełną mineralną

2. Postawienie ścianek działowych wypełnionych wełną mineralną (według projektu JMJ Interiors)

3. Podłączenie mieszkania do wspólnego pieca CO znajdującego się w piwnicy

4. Ogrzewanie podłogowe na całym mieszkaniu + drabinka do suszenia ręczników w łazience

5. Obróbka facjat wraz ze wstawieniem okien

6. Wycięcie otworów w dachu na okna dachowe

7. Budowa klatki schodowej z niższego piętra (wycięcie otworu i postawienie schodów dębowych. Obecnie nie ma tam oficjalnego wejścia)

8. Doprowadzenie wody

9. Założenie licznika i podłączenie mieszkania do sieci elektrycznej

10. Prace wykończeniowe (płytki, panele podłogowe, malowanie)