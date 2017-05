Domek na wsi, otoczony lasem i pięknym ekologicznym ogrodem, w którym biega pies, to marzenie, które teraz ma szansę się spełnić. Rozpoczęliśmy własnie przebudowę starego domku letniskowego, z dużym tarasem i dwoma pokojami. Wykonaliśmy przebudowę hydrauliki, elektryki oraz wymieniliśmy całkowicie dach. Pod sufitem zamontowaliśmy piękne, pachnące, sosnowe bale, które będą stanowiły uzupełnienie planowanego stylu cottage z czerwoną cegłą i kominkiem w roli głównej. Teraz czas na prace wykończeniowe. Do odnowienia pozostają stare futryny i okna, którym chcemy nadać nowy charakter a jednocześnie zachować ich rustykalny styl. Malowanie ścian, montaż oświetlenia i aranżacja wnętrza, do którego musimy zakupić materiały i meble kuchenne oraz salonowe. Marzy nam się również pięknie zaaranżowany drewniany taras, na którym będziemy mogli w ciepłe poranki pić pachnącą kawę oraz grillować w gronie przyjaciół. Do odnowienia jest też elewacja zewnętrzna budynku i teren wokół budynku, który chcielibyśmy zamienić w piękny ogród do spędzania czasu w gronie rodziny.