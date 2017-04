Poddasze, które nie nadawało się do zamieszkania, ma zamienić się w samodzielne mieszkanie dla młodego małżeństwa z 7 pomieszczeniami: kuchnia, łazienka, sypialnia, pokój dziecięcy, salon oraz pralnia. Przebudowa wymagała podniesienia ścian oraz całkowitej wymiany dachu (przebudowa z płaskiego na spadzisty, pokrycie dachówką (etap zakończony). Wszystkie ściany nośne budynku (1 piętro) zostały wyburzone, postawione od nowa i ocieplone. Na poddaszu powstały ściany działowe, tworząc z jednego pomieszczenia, małe mieszkanko. Wstawione zostały nowe okna, zaprawione parapety. We wszystkich pomieszczeniach została stworzona konstrukcja pod podwieszane sufity, w tym momencie brakuje tylko sufitu w korytarzu i w pokoju dziecięcym. Na ścianach pojawiły się już tynki, na podłodze położono instalacje do ogrzewania podłogowego (w całym domu) i na samym końcu wylewka. Gotowa jest też instalacja elektryczna oraz podłączenie do pieca nagrzewającego wodę. W tym momencie gotowa jest już pralnia. W łazience położono już płytki na ścianach, powstały też ścianki prysznica oraz ściana oddzielająca toaletę od reszty łazienki. Wanna, umywalka i sedes czekają na zaprawienie. W kolejnym tygodniu położone zostaną płytki kuchenne, a w następnym stolarz zamontuje meble kuchenne. Trwa gipsowanie ścian pokoi oraz podwieszanego sufitu. Zaraz po skończeniu gipsowania zaprawione zostaną drzwi (już na to czekają, składowane na razie w "salonie"). Kolejnym etapem będzie wyłożenie schodów i korytarza płytkami. Później malowanie ścian (kolory już wybrane!) i sufitów, a na samym końcu położenie paneli. Dodatki i meble już czekają na wniesienie ich do nowego mieszkania. Ostatnim etapem będzie stworzenie galerii zdjęć na klatce schodowej i powieszenie obrazów od naszych przyjaciół.