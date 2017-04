Dom o powierzchni 80 m2 o bliżej nieokreślonym wieku, ale myślę, że jest to około 50-60 lat. Dom zakupiłem 2 lata temu w stanie do remontu. Środek wyremontowany tzn. dwa pokoje, kuchnia i przedpokój, wymienione okna, zalane podłogi. Jest plan dalszego remontu tj.:

- rozbudowa kuchni, polegająca na przesunięciu ściany w celu dobudowania wysepki kuchennej,

- dobudowa garażu z kotłownia pod garażem do alternatywnego systemu ogrzewania - w tej chwili ogrzewanie to kominek z płaszczem wodnym,

- zaadoptowanie strychu z powiększeniem połaci dachu o rozmiar garażu - strych nigdy nie był używany w celach mieszkalnych,

- budowa lukarny dachowej,

- inspekcja i ewentualna naprawa komina umieszczonego w centralnym miejscu domu,

- przebudowa wiatrołapu,

- budowa tarasu drewnianego dostępnego z salonu na parterze i tarasu z sypialni na poddaszu,

- wykonanie ław pod domem,

- wykonanie nowej elewacji oraz orynnowania.