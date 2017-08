Absolwent Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki na kierunku architektura i arbanistyka. Właściciel pracowni projektowej Archiwytwórnia. Jestem architektem zmieniającym miejsce w nowatorską, funkcjonalną, proporcjonalną przestrzeń. Nie boję się nowych wyzwań, więc powiedz mi, jak żyjesz i czego potrzebujesz, a stworzymy niebanalny projekt.



Archiwytwórnia to pracownia, w której powstają projekty szyte na miarę. Łączymy doświadczenie oraz wiedzę z wielu dziedzin. Interdyscyplinarni rzemieślnicy wytwarzają przestrzeń o różnej skali ściśle dopasowaną do Ciebie. Metoda naszej pracy umożliwia wytwarzanie zindywidualizowanych form przestrzeni o oryginalnym i niepowtarzalnym charakterze. Tworzymy kompleksowe projekty – od koncepcji do nadzoru nad realizacją. Zakres usług pracowni obejmuje projekty wnętrz, projekty domów oraz obiektów użyteczności publicznej, projekty przedmiotów codziennego użytku.