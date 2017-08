Jestem architektem, który dopiero zaczyna swoją przygodę z projektowaniem. To pasja, miłość, sposób na życie.

Staram się tworzyć takie wnętrza, w których sama czułabym się dobrze. Stawiam na funkcjonalizm, wygodę i wygląd, ale staram się także, aby każde wnętrze było wyjątkowe, dopasowane do osoby, które będzie w nim spędzała czas, w końcu to jego własne miejsce na ziemi. Dla mnie projektowanie to przygoda, wyzwanie, sposobność, by poznać ludzi, ich oczekiwania, marzenia, plany, a to wszystko odzwierciedla się potem w projekcie.