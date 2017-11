Biuro architektoniczne powstało w Gliwicach w 2011 r., a od roku 2013 mieści się w Katowicach. To Śląsk jest miejscem narodzin i inspiracji dla tego przedsięwzięcia. Jednak duży wpływ na naszą prace ma stolica Gór Świętokrzyskich, czyli Kielce. Połączenie dwóch energii tych miejsc napędza nasze biuro. Tradycja, historia, ludzie i niepowtarzalny klimat tych przestrzeni ma ogromny wpływ na naszą prace. Te miejsca tworzą naszą tożsamość i od zawsze kształtowały nasz sposób myślenia.



Architekt Dariusz Dudek założył pracownie z potrzeby niezależności i stworzenia miejsca, gdzie tworzyć się będzie prawdziwą, szczerą architekturę, której wyznacznikiem nie jest wyłącznie aspekt finansowy, ale potrzeba robienia rzeczy kreatywnych, potrzebnych i po prostu wartościowych. Dziś projektujemy dla prywatnych inwestorów oraz firm z Polski i zagranicy. Od 2008 roku mamy przyjemność i zaszczyt współpracować i pobierać nauki od architekta Stanisława Niemczyka, co odmieniło nasze spojrzenie na architekturę i sposób podejścia do zawodu architekta.



Tworzymy projekty w każdej skali od wnętrz, przez domy jednorodzinne, aż po budynki przemysłowe i użyteczności publicznej. Zawsze jednak przyświecają nam te same zasady i idee: logika rozwiązań, pragmatyzm, prostota, funkcjonalność, profesjonalizm i ekonomia budynku, a także czynniki takie jak odczuwanie i zmysłowość architektury. Poszukujemy zawsze najlepszych rozwiązań, ale i genius loci danej przestrzeni. Te zagadnienia wraz z szacunkiem i wiedzą dotyczącą materiałów, czyli materii twórczej oraz kontekstu miejsca, składają się na naszą filozofię projektowania. Nasza praca jest naszą pasją, a architektura życiem.

Zobacz zaprojektowaną przez tę pracownię przebudowę domu, która otrzymała nagrodę w grupie Projekt>>