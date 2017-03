Przez lata wraz z postępem technologii zmieniały się parametry i typy okien VELUX, jednak ich wymiary zewnętrzne pozostawały takie same. Systematycznie obniżano też poziom montażu okna w konstrukcji dachu. Warto wiedzieć, że im jest ono w nim głębiej osadzone, tym straty ciepła są mniejsze. Obecnie okna dachowe Nowej Generacji VELUX można montować na dwóch poziomach: standardowym lub obniżonym o 4 cm. Decyzje trzeba podjąć na etapie zakup, gdyż do każdego rodzaju montażu dedykowane są specjalne rodzaje kołnierzy uszczelniających.

Jak poradzić sobie w sytuacji chęci wymiany okien starszej generacji, montowanych 3 cm wyżej w konstrukcji dachu, niż okna montowane obecnie?

Rozwiązanie jest bardzo proste. Dzięki temu, że od wielu lat wymiary zewnętrzne okien VELUX nie zmieniają się, w prosty sposób możemy wymienić okna na nowe. Dokonamy tego stosując odpowiednie, przeznaczone właśnie do takich wymian kołnierze uszczelniające. Dzięki tym kołnierzom zachowamy poprzedni poziom montażu i nienaruszoną wnękę okienną. Wykorzystując okazję wymiany okien i stosując odpowiednie kołnierze lub produkty izolacyjne VELUX do ciepłego montażu możemy poprawić parametry izolacyjne okien.

Kołnierz do wymiany okna EW - służy do wymiany pojedynczych okien i przeznaczony jest do profilowanych materiałów pokryciowych o wysokości do 120 mm. Oprócz szczegółowej instrukcji montażu w opakowaniu z kołnierzem znajdują są również dodatkowe kątowniki montażowe, przy pomocy których zamontujemy nowe okno na poziomie okna starszej generacji. Nieco wyższe elementy kołnierza niwelują różnice poziomu osadzenia okna. Kołnierz EW montujemy w taki sam sposób, jak kołnierze obecnie stosowane.

Kołnierz do wymiany okna EW 6000 jest kołnierzem przeznaczonym do ciepłego montażu. Posiada dokładnie takie same funkcje i cechy jak kołnierz EW, ale dodatkowo wyposażony jest w izolację o grubości 22 mm montowaną wokół całej ościeżnicy. W tym celu elementy kołnierza zostały odpowiednio poszerzone.

Kołnierze do wymiany okien EL i EL 6000 są odpowiednikami kołnierzy EW, przeznaczonymi do wymiany okien pojedynczych i płaskich materiałów pokryciowych o grubości całkowitej do 16 mm (2 x 8 mm). Sposób montażu okien i kołnierzy jest taki sam jak w przypadku kołnierzy EW.

Uniwersalny zestaw adaptacyjny ELX do wymiany okien generacji VES na okna Nowej Generacji V22. Stosuje się go w połączeniu z odpowiednim kołnierzem Nowej Generacji, przy montażu pojedynczym i w zestawach kombi. Odpowiednio ukształtowane elementy kołnierza ELX niwelują różnice w poziomie osadzenia okien starej i Nowej Generacji.

Planując większy remont i wymianę okien dachowych, polecamy standardowe kołnierze i okna VELUX oraz rozwiązania do ciepłego montażu: – zestaw izolacyjny BDX – stelaż wnęki okiennej LSG lub gotowe wnęki okienne dopasowane do rozmiaru okna.

