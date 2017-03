Dlaczego właściwy wybór okien jest tak istotny?

Okna przez wiele osób są traktowane głównie jako źródło strat ciepła. Dotyczy to przede wszystkim okien zainstalowanych ok. 20 lat temu – ich parametry są nieporównywalne do sprzedawanych obecnie nowoczesnych okien, a ich właściwości energooszczędne uległy pogorszeniu w miarę użytkowania (np. w skutek rozszczelnienia). Tymczasem dobre okna w domu energooszczędnym to niezbędny element zapewniający niższe rachunki za ogrzewanie.

Po pierwsze – okna energooszczędne

Myśląc o wymianie okien, powinniśmy zwrócić uwagę na ich parametry, m.in. współczynnik przenikania ciepła okna U w oraz przepuszczalność energii promieniowania słonecznego g. W broszurach lub reklamach wielu producentów pojawia się współczynnik przenikania ciepła szyby U g , jednak nie powinnyśmy go przeceniać, gdyż szyba nawet najlepsza nigdy nie funkcjonuje samodzielnie. Zamontowana w ramie o słabej izolacyjności może nie zapewnić dostatecznej ochrony przed zimnem.

Nowe warunki techniczne obowiązujące od 2014 roku określają maksymalne wartości tych parametrów. Według rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju współczynnik U w ma być sukcesywnie obniżany. Obecnie w budynkach można montować okna pionowe o współczynniku U w maksymalnie 1,3 W/(m2·K), połaciowe zaś 1,5 W/(m2·K). W styczniu 2021 roku współczynnik ten nie powinien przekraczać 0,9 W/(m2·K) w przypadku okien pionowych i 1,1 W/(m2·K) okien połaciowych.

Ponieważ okna wybieramy na 20-30 lat, lepiej decydować się na stolarkę, która spełnia lub jest dość zbliżona pod względem parametrów do przyszłych wymagań. Większość producentów osiągnęła obecny standard wymagany przepisami, jednak wyzwaniem będzie obniżenie współczynnika Uw do wartości określonej w przepisach za kilka lat.

Po drugie – bilans energetyczny

Warto mieć świadomość znaczenia współczynnika przepuszczalności energii cieplnej g, który mówi nam o tym, ile energii dostaje się do wnętrza. Wspomaga to proces dogrzewania budynku w naturalny sposób. Dlatego ważne jest, aby okna miały dużą powierzchnię przeszklenia.

Rozporządzenie nie narzuca wymagań w zakresie wysokiego współczynnika g, który pozwala na pozyskiwanie energii słonecznej zimą. Zaostrzeniu uległo wymaganie co do maksymalnej wartości współczynnika g latem, który powinien wynosić 0,35. Przedstawiona w rozporządzeniu formuła obliczania współczynnika g latem wymusza na projektantach stosowanie przesłon na oknach, co pozwala pogodzić ochronę pomieszczenia przed przegrzewaniem latem i zapewnienie dostępu do darmowej energii cieplnej zimą.