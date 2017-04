Gdy konieczny jest remont dachu

Wymiana starego pokrycia dachowego często kojarzona jest z czasochłonnym i wymagającym finansowo procesem, usianym wieloma trudnościami, jak chociażby dopasowanie nowych dachówek do zastanej więźby oraz rozmieszczenia łat. Obecnie jednak, dzięki optymalnym propozycjom producentów dachówek ceramicznych i nowoczesnym metodom montażu, decyzja o rozpoczęciu renowacji dachu staje się coraz łatwiejsza do podjęcia. Zalety ceramicznych dachów są niepodważalne: dachówki są niebywale trwałe, odporne na działanie warunków atmosferycznych i praktycznie nie wymagają pielęgnacji – samoistnie czyszczą się każdorazowo podczas opadów deszczu.

Chcąc wymienić dotychczasowe pokrycie dachu na nowe, warto sięgnąć po serię dachówek Piemont, która doskonale sprawdza się w przypadku remontowania zastanych połaci. Wynika to z jej wyjątkowo dużej przesuwności wynoszącej aż 38 mm tolerancji między maksymalnym zsuwem a rozsuwem. Ponadto, niewielka masa dachówki – ok. 3,97 kg, bezpośrednio wpływa na bardzo małe – jak na ceramikę - obciążenie całej powierzchni dachu. Nie są to jednak jedyne cechy, sprawiające, że Piemont doskonale sprawdzi się na remontowanych dachach. Charakterystyczne zamki tych dachówek ułatwiają poprawne ułożenie całej połaci, gwarantując jej wyjątkową szczelność, a rozmiar dachówki i sposób, w jaki jest pakowana, ułatwia transport materiału na dach, wpływając na tempo i sprawność prac dekarskich. Trzeba jednak pamiętać, że pokrycie dachowe to nie tylko techniczne parametry, ale przede wszystkim "piąta elewacja", która powinna harmonizować z pozostałymi elementami budynku i podkreślać styl projektu. Dlatego właśnie seria Piemont to aż dziesięć różnych wariantów kolorystycznych, dzięki którym dopasowanie koloru dachówki do elewacji i otoczenia jest niebywale proste.

Zobacz film, jak montować dachówki ceramiczne i akcesoria dachowe >>>