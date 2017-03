Okna dachowe Velux Nowej Generacji są wyjątkową propozycją dla osób budujących lub remontujących dom z poddaszem. Decydując się na ich zakup, zyskamy więcej światła, łatwiejszą obsługę okien na co dzień oraz lepszą ochronę przed ucieczką ciepła z domu. To również doskonała inwestycja w trwałość i estetykę – okna dachowe Velux są wykonane z wysokiej jakości materiałów i dopracowane w każdym szczególe.

Oknom dachowym stawia się dzisiaj bardzo wysokie wymagania. Oczekujemy, że nie tylko doskonale doświetlą one pomieszczenia na poddaszu, ale także sprostają najwyższym wymogom dotyczącym energooszczędności i wentylacji wnętrz. Inwestorzy cenią sobie także wysoki komfort obsługi okien, zwracają również dużą uwagę na ich trwałość i łatwość konserwacji. Coraz większego znaczenia nabierają także walory estetyczne okien. Te wszystkie potrzeby doskonale zaspakajają okna dachowe Nowej Generacji Velux. W każdej z trzech linii – Standard, Standard Plus oraz Premium – mają one wiele przydatnych udogodnień, które docenimy poczynając od etapu ich montażu, a kończąc na codziennym użytkowaniu. Nowa Generacja – mniej zużytej energii Wszystkie okna dachowe Velux Nowej Generacji spełniają wymagania przepisów zawartych w nowych Warunkach Technicznych obowiązujących od stycznia 2014 roku, według których współczynnik izolacyjności U dla okien połaciowych nie może być wyższy niż 1,5 W/(m²·K). W najnowszym oknie Velux GGU Solar z certyfikatem Instytutu Domu Pasywnego wyposażonych w dwa pakiety szybowe współczynnik U całego okna może wynosić nawet 0,51 W/(m²K). Warto wiedzieć, że wybór najcieplejszych okien pozwoli na spełnienie zaostrzających się przepisów dotyczących izolacyjności cieplnej okien – w 2017 r. współczynnik U nie będzie mógł przekraczać 1,3 W/(m²K), a w 2021 – 1,1 W/(m²K). Doskonałe właściwości termoizolacyjne okna dachowe Nowej Generacji Velux zawdzięczają konstrukcji profili okiennych, zastosowanym pakietom szybowym oraz akcesoriom montażowym. Wyjątkowość konstrukcji ThermoTechnologyTM polega na połączeniu wysokiej jakości klejonego drewna (w oknach drewniano-poliuretanowych modyfikowane termicznie) z polistyrenem ekspandowanym EPS o izolacyjności 3 razy lepszej od drewna oraz wysoko izolacyjnym tworzywem PET. Dzięki dodatkowej uszczelce, okno zyskało 4. - najwyższą klasę szczelności. O termoizolacyjności decyduje też szyba. Pakiet szybowy w oknach Nowej Generacji może składać się nawet z trzech tafli szkła i przestrzeni między nimi jest wypełnionej argonem lub kryptonem. Taka konstrukcja przeszklenia pozwala obniżyć współczynnik izolacyjności termicznej szyb do jedynie 0,5 W/(m²·K). Współczynnik U zamontowanego przy pomocy kołnierza EDJ okna można dodatkowo obniżyć nawet o 0,1 W/(m²·K), stosując do montażu ramę izolacyjną BDX. Zobacz też: Wymiana na okna dachowe Nowej Generacji – prosto i szybko

Nowe okna Velux to więcej naturalnego światła Niewątpliwą korzyścią, jaką dają okna Nowej Generacji, jest zwiększona ilość wpadającego do wnętrza światła. Dzięki węższym profilom okiennym, mniejszej klapie wentylacyjnej oraz węższemu górnemu oblachowaniu okna dachowe Nowej Generacji mają nawet o 10% większą szybę. Wnętrza są więc jeszcze lepiej oświetlone, dzięki czemu wydają się bardziej przestronne, przyjazne i bardziej atrakcyjne. Korzyścią z większej powierzchni szyby jest też dłuższy czas wykorzystania światła dziennego. Powiększona szyba przy niezmienionych wymiarach zewnętrznych okna oznacza również większy zysk ciepła z promieni słonecznych. Aby latem pomieszczenia się nie przegrzewały, okna warto wyposażyć w rolety Velux o wąskich prowadnicach. Nową Generację okien docenią również inwestorzy zwracający uwagę na estetykę. Wąskie profile okien Nowej Generacji wpisują się w nowoczesne trendy wzornicze – ich subtelna linia dodaje oknu lekkości. Wyznacznikiem aktualnych tendencji estetycznych są również eleganckie systemy otwierania – zarówno górny w postaci aluminiowego podłużnego uchwytu o zaokrąglonych kształtach jak i dolny czyli ergonomiczna ocynkowana klamka montowana u dołu okna. Okna dachowe Nowej Generacji - wyższy komfort użytkowania Okna Nowej Generacji Velux to również wysoki standard ochrony akustycznej wnętrz. Bardzo dobrą ochronę przed hałasem zawdzięczają szczególnie wewnętrznym szybom klejonym, w jakie mogą być wyposażone są okna w linii Standard Plus i Premium. Gdy zainstalujemy roletę zewnętrzną, parametry wyciszenia będą jeszcze lepsze. Można wybrać też okna z pakietem wyciszania deszczu, w których elementy oblachowania pokryte są folią wyciszającą. Dodatkowy wpływ na wyciszenie ma także specjalna szyba oraz uszczelki przybyszowe z butylu, a także uszczelki ościeżnicy i skrzydła z syntetycznej gumy. Dzięki takiemu pakietowi hałas zostaje zmniejszony o 7 dB, co dla naszych uszu oznacza zredukowanie go o połowę. Nowe okna Velux to atrakcyjna na rynku propozycja oferty zróżnicowanej pod względem sposobów otwierania. Okna dachowe Nowej Generacji VELUX mogą być wyposażone w uchwyt otwierający na górze, klamkę u dołu lub podwójny system otwierania: z aluminiową klamką u dołu oraz uchwytem otwierającym u góry. Okna VELUX Integra® można otwierać również za pomocą pilota lub dotykowego panelu. Teraz wszystkie okna VELUX Nowej Generacji z górnym systemem otwierania można przerobić elektryczne na dowolnym etapie użytkowania. Sposób otwierania okien Nowej Generacji można więc idealnie dopasować do osobistych potrzeb. Większy komfort zyskują również rodzice małych dzieci. Mogą oni zdecydować się na okna dachowe z linii Standard Plus wyposażone w szybę bezpieczną. Wewnętrzna szyba laminowana sprawia, że nawet gdy dojdzie do silnego uderzenia lub stłuczenia, kawałki szkła pozostaną sklejone folią i nie spadną na podłogę.