Skosy i zakamarki tworzą znakomitą przestrzeń do kreatywnych zabaw i ukrycia dziecięcych skarbów. Urządzając pokój dziecięcy na poddaszu, poza funkcjonalną aranżacją i wesołą kolorystyką, musimy także pamiętać o bezpieczeństwie i zapewnieniu odpowiednich warunków do nauki, zabawy i odpoczynku. Ważne, by jak najlepiej wykorzystać światło dzienne, które ma ogromny wpływ na koncentrację i przyswajanie wiedzy.

Bezpieczna zabawa na poddaszu Pokój dziecka powinien być wyposażony w rozwiązania, które gwarantują bezpieczeństwo. Jednym z nich jest montaż okien dachowych z systemem górnego otwierania, który uniemożliwia otwarcie okna bez pomocy rodziców. To także bardzo praktyczny sposób na zaaranżowanie kącika do nauki – pod oknem możemy bez problemu ustawić biurko i mieć pewność, że przybory szkole i książki nie utrudnią otwierania. Jeśli chcemy, by dziecko mogło także spokojnie bawić się pod oknem, najlepszym wyborem będzie szyba laminowana, montowana w oknach dachowych Velux z linii Standard Plus. Wewnętrzna szyba składa się z dwóch tafli szkła grubości 2x3 mm sklejonych z folią, zaś zewnętrzna jest wykona z hartowanego szkła o grubości 4 mm, przestrzeń miedzy nimi wypełnia argon. Dzięki temu, nawet w przypadku silnego uderzenia i stłuczenia, kawałki szkła pozostaną w ramie okna i nie spadną na podłogę. Sprawdź też: Wymiana na okna dachowe Nowej Generacji – prosto i szybko Rolety do okien dachowych - ochrona przed słońcem i dekoracja Zbyt duże nasłonecznienie może doprowadzić do przegrzania poddasza i tym samym utrudniać zabawę lub odpoczynek. Niebagatelne znaczenie ma także odpowiednia izolacja, która będzie chronić przed wychłodzeniem pomieszczenia zimą. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą nam rozwiązania w postaci rolet zewnętrznych Velux, które sprawdzają się niezależnie od pory roku. W chłodniejsze, jesienne i zimowe dni poprawią izolacyjność okna nawet o 27 proc., z kolei w lecie zatrzymają aż 97 proc. ciepła i tym samym obniżą temperaturę w pomieszczeniu. Dodatkowo, posiadają wiele przydatnych funkcji, które pozwolą dziecku czuć się bezpiecznie i komfortowo w swoim pokoju - chronią przed hałasem z zewnętrz, tłumią odgłosy padającego deszczu oraz zabezpieczają okno podczas trudnych warunków pogodowych. Roleta zewnętrzna umożliwia także uzyskanie efektu zaciemnienia w dzień, co jest niezwykle ważne podczas popołudniowej drzemki dziecka. Innym praktycznym rozwiązaniem, które zagwarantuje spokojny sen jest montaż okien dachowych z pakietem wyciszania deszczu. Badania pokazują, że dzieci wyrywa ze snu hałas o natężeniu 50dB. W oknach VELUX z pakietem wyciszającym deszcz hałas nie przekroczy 48 dB - ciszę zagwarantuje zwiększona grubość szyby zewnętrznej i specjalne oblachowania pokryte folią wyciszającą. Z kolei wybierając dekoracje do pokoju naszej pociechy, pamiętajmy by uwzględnić gust malucha i dopasować je do dziecięcego świata. Kolorowym i pobudzającym wyobraźnię dodatkiem mogą być rolety z Bajkowej Kolekcji Disney&VELUX. 12 unikatowych wzorów daje wspaniałe możliwości aranżacji pokoju, w którym mogą pojawić się ulubieni bohaterowie z bajek, tacy jak Myszka Miki, Jelonek Bambi, Kubuś Puchatek, Samoloty czy Kopciuszek. Cztery nowe rolety z kolekcji Star Wars łączą w sobie jakość i funkcjonalność VELUX z ekscytującym światem bohaterów Gwiezdnych Wojen. Poza walorami dekoracyjnymi, rolety mają także wyjątkowe wartości użytkowe: gwarantują całkowite zaciemnienie i izolację termiczną. Warto poświęcić chwilę na odpowiednie zaplanowanie i urządzenie dziecięcego pokoju. Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie czynniki – bezpieczeństwo, komfort użytkowania i dziecięcy gust, możemy być pewni, ze nasza pociecha z przyjemnością będzie uczyć się i bawić w takim wnętrzu. Zobacz również: Wybór okien dachowych - na jakie parametry zwracać uwagę? Korzystny zakup okien dachowych