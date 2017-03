Regulamin Remont Roku 2017

Warszawa, 17 marca 2017

Regulamin Konkursu miesięcznika "Murator" oraz serwisu Muratordom.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki Konkursu Remont Roku 2017.

2. Organizatorem Konkursu jest ZPR Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Dęblińska 6, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000291159, o kapitale zakładowym 91 850 000 złotych.

3. Sponsorami Konkursu są firmy: Velux Sp. z o.o. – Sponsor Strategiczny; Aluplast Sp. z o.o., Roben Sp. z o.o.; Termo Organika Sp. z o.o. – Sponsorzy.

4. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała w Polsce.

5. W Konkursie nie mogą brać udziału Uczestnicy, będący pracownikami lub stałymi współpracownikami ZPR Media S.A. i Sponsorów Konkursu ani członkowie ich najbliższych rodzin.

II. Założenia Konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie najciekawszych propozycji dotyczących remontu domu lub mieszkania.

2. Konkurs przeprowadzany jest w terminie 17 marca 2017 roku – 15 grudnia 2017. Konkurs przeprowadzany jest na łamach miesięcznika "Murator" oraz na stronie internetowej Konkursu www.remontroku.pl osadzonej w domenie Muratordom.pl

3. Przystępując do udziału w Konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

4. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez ZPR Media S.A. ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa w celu realizacji niniejszego konkursu. Dane swoje podaje dobrowolnie, zastrzegając sobie prawo dostępu do nich oraz ich poprawienia.

III. Warunki konkursu

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:

1. Zgłoszenie uczestnictwa poprzez rejestrację internetową na stronie www.remontroku.pl

• Zgłoszenia można dokonać w dwóch grupach konkursowych:

I – Remont Roku – Projekt,

II – Remont Roku – Realizacja.

• Zgłoszenie należy przypisać do przynajmniej jednej z czterech kategorii Konkursu:

A – Poddasze,

B – Przebudowa,

C – Termomodernizacja,

D – Wnętrze.

2. Dołączenie do zgłoszenia elementów obowiązkowych dla danej grupy Konkursowej określonych w pkt 3 i 4 poniżej.

3. W ramach Zgłoszenia Konkursowego do grupy konkursowej Remont Roku – Projekt, jako elementy obowiązkowe uczestnik zobowiązany jest do zamieszczenia:

• Przynajmniej jednego zdjęcia przedstawiającego obiekt (dom, mieszkanie, wnętrze) przed remontem.

• Opisu planowanych do przeprowadzenia prac remontowych.

4. W ramach Zgłoszenia Konkursowego do grupy konkursowej Remont Roku – Realizacja, jako elementy obowiązkowe uczestnik zobowiązany jest do dołączenia:

• Co najmniej jednego zdjęcia przedstawiającego obiekt (dom, mieszkanie, wnętrze) przed remontem.

• Opisu przeprowadzonych prac remontowych.

• Co najmniej jednego zdjęcia pokazującego efekt przeprowadzonych, zakończonych prac remontowych.

IV. Przebieg Konkursu

1. Konkurs trwa od 17 marca 2017 do 15 grudnia 2017.

2. W grupie Remont Roku – Projekt w czasie trwania Konkursu wyodrębniono dwa okresy przyjmowania zgłoszeń:

Okres 1 – od 17.03 do 14.06.2017

Okres 2 – od 15.06 do 15.10.2017

3. Po zakończeniu każdego z powyższych okresów, zgłoszone w danym okresie prace będą oceniane przez Jury Nominacji i spośród nich wyłanianych będzie każdorazowo (2 razy w trakcie trwania Konkursu) po maksymalnie 5 uczestników każdej z kategorii Konkursu, którym przyznane będą Nominacje.

4. Jedno zgłoszenie może otrzymać jedną Nominację.

5. Nominacja przyznana w grupie Remont Roku – Projekt w dowolnym okresie nie wyklucza Uczestnika z wzięcia udziału w finale Konkursu w grupie Remont Roku – Realizacje pod warunkiem spełnienia wymogów zgłoszenia dla tej grupy.

6. Każdy z uczestników Konkursu w grupie Remont Roku – Projekt może wziąć udział w finale Konkursu w grupie Remont Roku – Realizacje pod warunkiem zakończenia realizacji w terminie do 15 grudnia 2017 i wysłania zgłoszenia spełniającego wymogi określone dla grupy Remont Roku – Realizacje.

7. Nominacjom towarzyszą nagrody rzeczowe publikowane na stronach konkursowych.

8. Nominowane zgłoszenie może otrzymać więcej niż jedną nagrodę.

9. Podział nagród w ramach Nominacji należy do Jury Nominacji.

10. W grupie Remont Roku – Realizacje zgłoszenia są przyjmowane przez cały czas trwania Konkursu tj do dnia 15 grudnia 2017.

11. Spośród zgłoszeń w grupie Remont Roku – Realizacje wybranych zostanie maksymalnie czterech Laureatów, po jednym Laureacie w każdej kategorii Konkursowej.

12. Uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych. Każda ze zgłoszonych prac rozpatrywana będzie w ramach grupy i kategorii, do jakiej została zgłoszona w określonym Regulaminem okresie przyjmowania zgłoszeń.

V. Harmonogram Konkursu

Termin Działanie promocyjno-redakcyjne/organizacja

17 marca 2017 Ogłoszenie Konkursu

do 14 czerwca 2017 Termin nadsyłania zgłoszeń na I Nominacje

22 czerwca 2017 Obrady Jury - nominacje I grupa

14 lipca 2017 Murator 8/2017 – publikacja wyników I Nominacji

do 15 października 2017 Termin nadsyłania zgłoszeń na II Nominacje

19 października 2017 Przyznanie II Nominacji

17 listopada Murator 12/2017 – publikacja wyników II Nominacji

15 grudnia Termin nadsyłania zgłoszeń do Nagrody Głównej

9-19 stycznia 2018 Jury Konkursu Remont Roku 2017

luty 2018 BUDMA 2018 Ogłoszenie wyników Konkursu Remont Roku 2017

2018 Murator 3/2018 – Prezentacja wyników Konkursu