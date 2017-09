Pozbywając się starego pokrycia, chętnie zastępujemy je dachówką ceramiczną – ładną i trwałą. Jej montaż na remontowanym dachu wymaga jednak spełnienia pewnych warunków oraz odpowiedniego przygotowania połaci.

Każdy stary dach to zagadka. Potwierdzą to wszyscy dekarze. Zawsze można spodziewać się po nim różnych niespodzianek, więc najlepiej poznać je i wyeliminować na wczesnym etapie. Dlatego zachęcamy, aby jeszcze przed wyborem nowego materiału na dach starą więźbę zbadał konstruktor. Jego zadanie będzie polegało przede wszystkim na ocenie nośności elementów więźby. Te budowane przed wojną są przeważnie przewymiarowane, czyli solidniejsze, niż trzeba, ale już te powojenne – przeciwnie, są dziś w kiepskim stanie.

Należy się więc upewnić, czy stare belki mają odpowiednie przekroje, czy nie zaatakowały ich grzyb lub owady, czy nie uległy skręceniu albo ugięciu. Czasem belki wystarczy wzmocnić, a czasem trzeba je wymienić. Gdy konstrukcja, choć utworzona z mocnych i zdrowych belek, jest niestabilna (w efekcie wad bądź wyrobienia się połączeń), wystarczy usztywnić więźbę. Najlepiej osiągnąć to, budując na krokwiach deskowanie. Po zaizolowaniu go papą lub folią będzie można mocować łaty i kontrłaty. Gorzej, gdy konstruktor uzna, że takie sztywne poszycie będzie zbyt dużym ciężarem dla więźby, która ma jeszcze udźwignąć masywne ceramiczne pokrycie. Wtedy pozostaje albo wzmocnić ją (na przykład dołożyć dodatkowe krokwie), albo wymienić konstrukcję na nową.

Pamiętajmy, aby przed dalszymi pracami więźbę zaimpregnować i w ten sposób zabezpieczyć ją na wypadek ognia, inwazji grzybów lub owadów będących szkodnikami drewna.

Przygotowanie do krycia

Założywszy, że więźba jest w dobrym stanie i nie wymaga żadnych napraw, trzeba skoncentrować się na podkonstrukcji pod pokrycie. Tworzą ją listwy zwane łatami i kontrłatami. Kontrłaty biegną wzdłuż krokwi, łaty są nabijane do kontrłat w układzie prostopadłym i we właściwym rozstawie, zależnym od rozmiaru dachówek. Czasem pod kontrłatami jest jeszcze deskowanie, czyli tak zwane sztywne poszycie przybite do krokwi (przeważnie nie trzeba go demontować, chyba że deski są w złym stanie).

Rzadko się zdarza, żeby rozstaw starych łat pasował do nowych dachówek (szczególnie gdy leżało na nich inne pokrycie, na przykład płyty faliste). Raczej trzeba więc będzie je usunąć. Jeśli mają właściwe przekroje (najlepiej 6 x 4 cm) i nie są zniszczone, będą mogły wrócić. Jeżeli jest inaczej, musimy kupić nowe – koniecznie z drewna impregnowanego. Demontaż kontrłat też jest uzasadniony, ponieważ pod nowe dachówki trzeba dać nową hydroizolację. Bez względu na to, czy będzie to papa na sztywnym poszyciu z desek, czy membrana dachowa, kontrłaty mocuje się dopiero po ich ułożeniu. Po przykręceniu kontrłat do krokwi przytwierdza się do nich łaty. Rozstaw jest podany w karcie technicznej wybranego modelu dachówki. Jeżeli udało się wykorzystać stare łaty, przed powrotem na połać należy je zaimpregnować, podobnie zresztą jak kontrłaty.

Zanim dekarze zaczną rozpakowywać palety z nowymi dachówkami, muszą usunąć z dachu stare pokrycie. Przedtem trzeba zamówić kontenery w firmie wywożącej odpadki. Przedsiębiorstwo takie pomoże ocenić, ile będzie odpadów, i dobierze właściwą liczbę kontenerów o optymalnej pojemności. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że stare dachówki, jeśli oczywiście nie są zupełnie zniszczone, mają pewną wartość. Wielu inwestorów jest zainteresowanych ich odkupieniem. Można zatem zamieścić w Internecie ogłoszenie o sprzedaży lub poszukać kupca, który nie tylko zapłaci za stare dachówki (przynajmniej za jakąś ich część), lecz również sam je odbierze.

Podczas prac dekarskich w pogotowiu powinna być plandeka foliowa albo brezentowa. W razie potrzeby zasłonimy nią dach, żeby drewniana konstrukcja i odkryty strych nie zamokły w czasie deszczu.

Autor tekstu: Radosław Murat. Tekst pochodzi z artykułu „Nowa dachówka na starym dachu”, który znajdziesz w „Muratorze” 10/2017 lub na Murator.pl.