Jak się zgłosić? Instrukcja kroku po kroku

Wypełnij formularz na stronie: www.remontroku.pl

1. Zaznacz, w której grupie konkursowej dokonujesz zgłoszenia: Projekt czy Realizacje.

2. Wybierz kategorię (jedną lub więcej): Przebudowa, Termomodernizacja, Wnętrze. Poddasze.

3. Opisz krótko, jakie prace przeprowadziłeś lub zamierzasz przeprowadzić.

4. Wypełnij obowiązkowe pola formularza oznaczone * (miejsce realizacji, data zakończenia prac/planowanego zakończenia prac).

5. Dodaj jedno zdjęcie domu/mieszkania przed remontem.

Uwaga! Wszystkie zdjęcia dołączane do zgłoszenia powinny mieć format JPG lub PNG, rozdzielczość 72 dpi oraz nie mogą być cięższe niż 1,2 MB. Przed dodaniem zdjęć upewnij się, że spełniają one te wymagania.

6. Dodaj jedno zdjęcie domu/mieszkania po remoncie.

7. Możesz dodać dodatkowe zdjęcia lub pliki, ale maksymalnie 24 pliki (w formacie JPG, PNG, DOC, DOCX, PDF, TXT), a rozmiar pojedynczego pliku nie może być większy niż 1,2 MB). Dodatkowe pliki możesz też przesłać na adres remontroku@murator.com.pl. Polecamy tę formę przesyłania dodatkowych plików, ponieważ dzięki temu nie musisz przejmować się liczbą, wielkością i formatem plików – to my je dostosujemy do wymagań strony internetowej.

8. Jeżeli Twoja inwestycja jest/była projektowana przez architekta, podaj jego nazwisko i/lub nazwę pracowni.

9. Wypełnij pola ze swoimi danymi.

10. Potwierdź, że akceptujesz regulamin konkursu.

11. Sprawdź swoją skrzynkę mailową – powinieneś otrzymać od nas wiadomość potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia.

Jakie wymagania powinny spełniać zdjęcia dołączane do zgłoszenia?

Obowiązkowo należy dodać dwa zdjęcie (przed remontem i po nim) W zgłoszeniu możesz jednak umieścić dodatkowe zdjęcia lub pliki, ale maksymalnie 24 pliki. Powinny mieć one format JPG, PNG, DOC, DOCX, PDF, TXT, a rozmiar pojedynczego pliku nie może być większy niż 1,2 MB). Dodatkowe pliki możesz też przesłać na adres remontroku@murator.com.pl. Polecamy tę formę przesyłania dodatkowych plików, ponieważ dzięki temu nie musisz przejmować się liczbą, wielkością i formatem plików – to my je dostosujemy do wymagań strony internetowej.

Czy formularz zgłoszeniowy można wypełnić na telefonie lub tablecie?

Strona www.remontroku.pl nie jest przystosowana do urządzeń mobilnych (telefonów i tabletów). Prosimy, aby zgłoszeń dokonywać na komputerze.

Jak sprawdzić, czy moje zgłoszenie zostało przyjęte?

Jeżeli zgłoszenie zostanie przyjęte, na adres e-mail podany w zgłoszeniu otrzymasz wiadomość potwierdzającą, a w niej numer Twojego zgłoszenia. Jeżeli chcesz wysłać dodatkowe pliki lub masz pytanie, prosimy, napisz w tytule maila numer zgłoszenia.

Co zrobić w razie problemów technicznych z wysłaniem zgłoszenia?

Przede wszystkim upewnij się, że pliki mają właściwy format (JPG lub PNG), nie są zbyt ciężkie i nie ma ich zbyt dużo (maksymalnie 24). W razie wątpliwości do zgłoszenia dodaj jedynie dwa wymagane pliki, a resztę przyślij w mailu na adres remontroku@murator.com.pl.

Prosimy też o kontakt na adres remontroku@murator.com.pl – opisz krótko, na czym polega błąd, w którym momencie nastąpił. Dużą pomocą dla nas będzie, jeśli prześlesz nam screena pokazującego, jaki komunikat otrzymałeś.

Czy zgłoszenia można dokonać przez e-mail?

Tak, w razie problemów z formularzem na stronie internetowej zgłoszenie można wysłać e-mailem na adres remontroku@murator.com.pl. Zgłoszenie musi być kompletne, czyli zawierać co najmniej jedno zdjęcie przed remontem, jedno zdjęcie po remoncie/projekt, krotki opis planowanego/przeprowadzonego remontu, dane dotyczące inwestycji (miejsce, termin zakończenia, ewentualnie architekt, wykonawca), dane zgłoszeniodawcy (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, adres korespondencyjny). Przesłanie zgłoszenia na adres remontroku@murator.com.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.