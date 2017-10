Umowa o roboty budowlane 2017 - przepisy. Zatrudnienie podwykonawców na budowie

Umowa o roboty budowlane: gwarancja zapłaty podwykonawcom

W kontekście umowy o roboty budowlane oznacza to, iż w przypadku braku płatności przez wykonawcę (będącego dłużnikiem solidarnym) na rzecz podwykonawców (wierzyciele), ci ostatni mogą dochodzić zapłaty zaległego wynagrodzenia od inwestora (również dłużnik solidarny), a ten obowiązany jest do uregulowania płatności, oczywiście pod warunkiem, że po zawiadomieniu przez wykonawcę, inwestor nie zgłosił sprzeciwu, co do wskazanych podwykonawców, lub określonych robot budowlanych.

Jak łatwo zauważyć wyżej przytoczony przepis pełni dla wierzyciela funkcję ochronną, oznacza to, że wszelkie ograniczenia lub wyłączenia tej odpowiedzialności, są bezskuteczne wobec wierzyciela, który w konsekwencji sam wybiera od kogo będzie dochodził określonego spełnienia świadczenia (w tym przypadku wypłaty wynagrodzenia).

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 sierpnia 1967 roku, Sygn. akt I PR 240/67 stwierdził, iż:

„Umowne regulowanie pomiędzy współpozwanymi zakresu ich odpowiedzialności związanej z ryzykiem wykonania umowy może mieć wpływ na ich rozliczenie się między sobą, natomiast jest ono obojętne dla poszkodowanego, który w tej umowie nie uczestniczył.”

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 30 listopada 2016 roku, Sygn. akt I ACa 1718/16 stwierdził z kolei: „Istota odpowiedzialności solidarnej, zgodnie z art. 366 § 1 k.c., opiera się na tym, że kilku dłużników jest zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. Powyższe rozwiązanie daje wierzycielowi uprawnienie do swobodnego wyboru dłużnika, od którego będzie dochodził należnego mu świadczenia.”

Sąd Apelacyjny w Katowicach orzekał w sprawie solidarnej odpowiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawców. Wyrok z dnia 16 maja 2017 roku, Sygn. akt V ACa 658/16 „1. Artykuł 6471 § 5 k.c. wprowadza, jako zasadę, solidarną odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy lub dalszych wykonawców za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawców. Przez wyrażenie zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo inwestor przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Jego odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy staje się odpowiedzialnością solidarną (art. 366 k.c.) z odpowiedzialnością wykonawcy, który zawarł z podwykonawcą stosowną umowę, i który - jako strona tej umowy - może weryfikować działania podwykonawcy, dochodzić roszczeń z tej umowy, czy od niej odstąpić. Przepis art. 6471 § 5 k.c. jest podstawą odpowiedzialności inwestora za dług wynikający z zobowiązania zaciągniętego przez inną osobę.

2. Odpowiedzialność inwestora za spełnienie świadczeń przewidzianych umową między wykonawcą i podwykonawcą, której podstawą jest art. 6471 § 5 k.c., ma charakter gwarancyjny, a poważne konsekwencje jej ustanowienia sprawiają, że inwestor musi mieć zapewniony realny wpływ na jej powstanie w konkretnej sytuacji faktycznej. Konsekwencje dla inwestora wynikające z brzmienia art. 6471 § 5 k.c. są tak poważne, że inwestor może być zobowiązany nawet do dwukrotnej zapłaty wynagrodzenia za te same roboty budowlane; raz wobec wykonawcy na podstawie zawartej z nim umowy, a drugi raz wobec podwykonawcy na podstawie 6471 § 5 k.c.”

Pomimo, iż wyrok ten zapadł jeszcze przed ostatnią nowelizacją kodeksu cywilnego, to na gruncie zmienionego od 1 czerwca 2017 roku przepisu 647.1. k.c. zachowuje on aktualność.

Udzielenie gwarancji zapłaty

Kodeks cywilny przewiduje, iż na każde żądanie wykonawcy zgłoszone inwestorowi, ten ostatni obowiązany jest udzielić gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy oraz robót dodatkowych lub koniecznych do wykonania umowy, zaakceptowanych na piśmie przez inwestora. Jest to forma zabezpieczenia wykonawcy przed ewentualnym uchylaniem się inwestora od uregulowania wymagalnych płatności. Gwarancja zapłaty to zwykle gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, ale może to być również akredytywa bankowa lub poręczenie banku udzielone na zlecenie inwestora. W sytuacji gdy inwestor uchylał by się od zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, lub zwlekał z jego zapłatą, gwarant, najczęściej bank lub ubezpieczyciel, zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, która zazwyczaj odpowiada wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. Kodeks cywilny ściśle wskazuje, jaką postać gwarancji może mieć gwarancja zapłaty. Wybór należy do inwestora i w tym zakresie wykonawca nie może się sprzeciwiać. Taki zamknięty katalog postaci gwarancji ma zapewnić pewność profesjonalnego zabezpieczenia wierzytelności.

Prawo wykonawcy do żądania gwarancji zapłaty nie może być wyłączone lub ograniczone. Wszelkie zapisy umowy sprzeczne z przepisami kodeksu cywilnego w tym zakresie nie są ważne. Inwestorowi nie przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy z powodu wystąpienia przez wykonawcę z żądaniem ustanowienia gwarancji zapłaty.

Ustanowienie gwarancji zapłaty

Inwestor po otrzymaniu żądania od wykonawcy musi ustanowić gwarancję zapłaty w terminie wskazanym przez wykonawcę, jednakże termin wskazany nie może być krótszy niż 45 dni. W przypadku nie ustanowienia zabezpieczenia we wskazanym terminie, wykonawca może odstąpić od umowy z winy leżącej po stronie inwestora, ze skutkiem na dzień odstąpienia.

Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 10 maja 2017 roku , Sygn.akt. I ACa 187/17 stwierdził, iż; „Zgodnie z treścią art. 6494 § 1 k.c. jeżeli wykonawca (generalny wykonawca) nie uzyska żądanej gwarancji zapłaty w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 45 dni, uprawniony jest do odstąpienia od umowy z winy inwestora ze skutkiem na dzień odstąpienia. Z nieuzyskaniem żądanej gwarancji zapłaty mamy do czynienia zarówno w przypadku, gdy w prawidłowo wyznaczonym terminie inwestor nie wydał wykonawcy dokumentu gwarancji, jak i w sytuacji, w której gwarancja została ustanowiona, a dokument wydany, niemniej jej treść jest sprzeczna z żądaniem wykonawcy lub wykracza poza zakres dopuszczalnej swobody kształtowania treści gwarancji.”

Koszty ustanowienia gwarancji zapłaty

Koszty ustanowienia gwarancji obciążają inwestora i wykonawcę w częściach równych, czyli po połowie. Co prawda do ustanowienia gwarancji obowiązany jest inwestor i to on w pierwszej chwili ponosi wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem. Biorąc jednak pod uwagę przepisy, w momencie przedstawienia przez inwestora rozliczenia kosztów związanych z ustanowieniem gwarancji wykonawca obowiązany jest do poniesienia ich w wysokości 50%. W przypadku gdy wykonawca uchylałby się od poniesienia tych opłat, ustanowienie gwarancji zapłaty nie dochodzi do skutku z winy wykonawcy. Nie może on zatem odstąpić od umowy z winy inwestora. Jest zobowiązany również do poniesienia opłat związanych z przygotowaniem gwarancji, oraz innych opłat bankowych.