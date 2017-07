Segregacja odpadów. Rozszyfrowujemy kolory i rodzaje pojemników na śmieci

Kolorowe pojemniki do segregacji śmieci

Do pojemnika na papier, który ma kolor niebieski możesz wrzucać:

papier,

gazety, czasopisma, gazetki reklamowe, ulotki,

katalogi,

książki, zeszyty,

opakowania papierowe i tekturowe,

kartony, tekturę falistą.

W niebieskim pojemniku na odpady nie wolno ci umieścić:

papieru faksowego, rachunków, faktur,

kalki,

zatłuszczonego papieru po masłach lub margarynach,

papieru woskowanego,

tapet, worków po wapnie, cemencie, gipsie,

kartonów po mleku i napojach,

odpadów higienicznych,

ubrań.

Przed wrzuceniem papieru do pojemnika usuń zszywki, spinacze i plastikowe okładki. Pamiętaj by makulatura była sucha i niezatłuszczona.



Do żółtych pojemników na plastik i aluminium (metal) możesz wrzucać:

zgniecione i puste butelki po napojach (bez nakrętek),

zgniecione i puste opakowania po art. spożywyczych, kosmetykach i chemii gospodarczej (bez nakrętek),

plastikowe przedmioty, styropian,

zgniecione aluminiowe puszki po napojach,

metalowe puszki po konserwach i przetworach,

zgniecione kartony wielomateriałowe po mleku i napojach (bez nakrętek),

torebki, folie z tworzyw sztucznych,

worki, reklamówki,

koszyczki po owocach,

drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych.

Pamiętaj, by do pojemnika na tworzywa sztuczne nie trafiły:

butelki i pojemniki z zawartością,

opakowania po wyrobach garmażeryjnych,

opakowania po olejach spożywczych i silnikowych,

części samochodowe,

opakowania po aerozolach,

opakowania po środkach chwastobójczych i owadobójczych,

puszki po farbach i innych silnych środkach chemicznych,

meble i ich części,

sprzęt AGD.

Zadbaj o to by wszystkie pojemniki po jogurtach, puszki po przetworach, kartony po sokach i mleku były umyte i wysuszone. Pamiętaj, że resztki żywności szybko się psują, szczególnie gdy jest gorąco, a śmieci nie są wywożone zbyt często.

Nie zapomnij również o tym, żeby przed wrzuceniem opakowań do kontenera zgnieść je, wtedy zajmą mniej miejsca.

Możesz również spotkać czerwone pojemniki do segregacji odpadów. W nich możesz umieszczać wszystkie śmieci aluminiowe i metalowe, wymienione w punkcie powyżej.

Białe i zielone pojemniki na szkło służą do segregacji szkła bezbarwnego i kolorowego. Możesz tu więc wrzucić:

butelki ze szkła barwionego i bezbarwnego po napojach (bez nakrętek),

słoiki ze szkła barwionego i bezbarwnego (bez nakrętek, zacisków, a także gumowych uszczelek),

szklane opakowania po kosmetykach.

Ze względu na to, że każdy rodzaj szkła przetwarza się w inny sposób, nie wolno ci tu umieszczać:

szkła okiennego,

szkła zbrojonego,

szkła żaroodpornego,

fajansu,

porcelany, ceramiki, doniczek, szkła stołowego np. kryształów, kieliszków,

luster, kineskopów,

szyb samochodowych,

świetlówek, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych,

termometrów.

Podobnie jak w przypadku opakowań z tworzyw sztucznych i metalu, zadbaj o to by odpady szklane były czyste i suche. Nie wrzucaj do pojemników potłuczonego szkła.



Do brązowych pojemników na odpady biodegradowalne możesz wrzucać:

resztki warzyw i owoców,

fusy od kawy i herbaty,

skorupki jaj,

skoszoną trawę, liście, gałęzie, korę drzew, chwasty

zawartość worków z odkurzaczy,

popiół z kominka,

resztki jedzenia,

papier śniadaniowy,

ogryzki.

W brązowym pojemniku nie wolno ci umieścić:

nabiału, tłuszczu,

resztek mięsa i ryb,

odchodów zwierzęcych,

papierosów,

roślin zaatakowanych chorobami,

odpadów higienicznych.



Do pojemnika na odpady zmieszane, który ma kolor czarny możesz wrzucać:

porcelanę, szkło stołowe,

zabawki,

opakowania po areozolach,

popiół węglowy,

artykuły higieniczne,

potłuczone szyby,

żarówki.

odpady niebezpieczne np. leki, farby i oleje i ich opakowania,

opakowania po środkach ochrony roślin,

zużyty sprzęt elektryczny i elektoroniczny,

sprzęt RTV i AGD,

odpady wielkogabarytowe.

Bardzo często pojemniki do segregacji odpadów oprócz kolorów, są w inny sposób dobrze oznaczone i opisane. Na większości z nich znajdziesz więc informację, co możesz do nich wrzucić, a czego nie powinieneś.

Powyżej przedstawiona kolorystyka niestety nie zawsze jest zachowana, dlatego za każdym razem warto to sprawdzić.

Odpady niebezpieczne, elektrośmieci, leki

Przeterminowane leki, a także igły, strzykawki i termometry rtęciowe zanieś do apteki.

Baterie bez problemu oddasz w szkołach, instytucjach publicznych oraz w wielu większych sklepach. We wszystkich tych miejscach muszą się znaleźć pojemniki na zużyte baterie.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny, czyli tzw. elektrośmieci bez problemu zostawisz w sklepie, w którym kupujesz nowy sprzęt. Dostępnych jest również wiele firm, które zajmują się odbiorem i utylizacją takiego sprzętu zupełnie za darmo.

Akumulatory, oleje samochodowe i płyny chłodnicze możesz oddać w zakładach mechanicznych lub na stacjach benzynowych, a także w sklepach prowadzących sprzedaż takich produktów.

Data aktualizacji: 05.07.2017