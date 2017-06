Planujesz remont swojego domu lub mieszkania? Kredyt na EKOREMONT banku BZ WBK i Program PolREFF są dla Ciebie

PolREFF to Polski Program Finansowania Efektywności Energetycznej w Budynkach Mieszkalnych, który jest rozwijany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) i wdrażany we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK. Program skierowany jest do osób, które planują realizację przedsięwzięć modernizacyjnych prowadzących do podniesienia efektywności energetycznej swoich domów lub mieszkań.