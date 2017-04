Odwrócony kredyt hipoteczny. Czy to korzystny kredyt hipoteczny dla osób starszych?

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym weszła w życie 15 grudnia 2014 r. W umowie odwróconego kredytu hipotecznego bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę pieniężną, której spłata nastąpi dopiero po jego śmierci, a kredytobiorca zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia spłaty tej sumy z należnymi odsetkami oraz innymi kosztami na nieruchomości będącej jego własnością albo przysługującym mu spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu lub użytkowaniu wieczystym. W księdze wieczystej oprócz hipoteki zostanie wpisane roszczenie o przeniesienie tych praw na kredytodawcę.

Odwrócona hipoteka

W ustawie określającej zasady przyznawania odwróconej hipoteki nie przewidziano szczególnych zasad wyznaczania wysokości oprocentowania kredytu odwróconego i innych opłat ani też nie wskazano dla nich stawek maksymalnych. Należy więc spodziewać się w tej kwestii standardowego podejścia ze strony banków, przy czym obowiązują je limity ogólne wynikające z art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z tym przepisem maksymalna wysokość odsetek nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (w grudniu 2014 r. stopa ta wynosiła 3%). Odsetki są naliczane do dnia spłaty kredytu albo przeniesienia na bank własności nieruchomości bądź lokalu będących zabezpieczeniem. Całkowita kwota do spłaty rośnie więc jeszcze po śmierci kredytobiorcy.

Jak obliczana jest wysokość odwróconego kredytu hipotecznego

Maksymalna kwota odwróconego kredytu hipotecznego, jaką może uzyskać dana osoba, zgodnie z prawem zależy od wartości proponowanego przez nią przedmiotu zabezpieczenia. Przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny odwrócony banki będą z pewnością dokonywać starannej wyceny nieruchomości należących do potencjalnych kredytobiorców.

Ewentualne błędy czy nieuwzględnienie możliwego obniżenia wartości rynkowej nieruchomości w dłuższym horyzoncie czasowym będzie mieć bowiem negatywne konsekwencje wyłącznie dla banków (z uwagi na zasadę ograniczonej odpowiedzialność kredytobiorcy i jego spadkobierców).

Kwota odwróconego kredytu hipotecznego a wartość nieruchomości

Nie można liczyć na to, że kwota przyznanego odwróconego kredytu hipotecznego będzie zbliżona do wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem spłaty. Szacuje się, że sięgnie najwyżej połowy tej sumy. Dlaczego? Ponieważ trzeba spłacić nie tylko kwotę wypłaconego kredytu, ale i naliczone w całym okresie kredytowania odsetki oraz inne koszty (prowizja, opłata sądowa, koszt wyceny itp.). Całkowita kwota do spłaty rośnie więc z każdym rokiem.

PRZYKŁAD: mieszkanie jest warte 200 tys. zł i bank udzieli jego właścicielowi kredytu odwróconego w wysokości 100 tys. zł. Zakładając dla uproszczenia, że kredyt odwrócony został wypłacony jednorazowo, stopa oprocentowania będzie stała (5%) i nie będzie innych kosztów poza odsetkami, kwota do spłaty po pięciu latach wyniesie około 128 tys. zł, po dziesięciu – 165 tys. zł, a po piętnastu – 211 tys. zł (więcej niż początkowa wartość mieszkania!).

Czy wnioskując o odwrócony kredyt hipoteczny należy wykazać zdolność kredytową

Osoby dysponujące majątkiem, w skład którego wchodzi nieruchomość, będą mogły pozyskać zakumulowany w niej kapitał. Innymi słowy – będą mogły otrzymać określoną sumę pieniędzy, której wysokość zależy od wartości posiadanej nieruchomości. Przy staraniu się o odwrócony kredyt hipoteczny nie będzie mieć znaczenia ich zdolność kredytowa, czyli wysokość uzyskiwanych dochodów.

Kto może otrzymać odwrócony kredyt hipoteczny

Możliwość uzyskania odwróconego kredytu hipotecznego mają osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, mają spółdzielcze własnościowe mieszkanie/ dom bądź udział w prawie do takiego mieszkania/ domu albo posiadają działkę w użytkowaniu wieczystym lub współużytkowaniu wieczystym.

Współwłaściciele (na przykład małżonkowie) mogą razem wziąć taki kredyt. Zgodnie z ustawą spłata tego kredytu może być zabezpieczona wyłącznie przez ustanowienie hipoteki na jednym z powyższych praw, a w księdze wieczystej musi zostać ujawnione roszczenie o ich przeniesienie (taki wpis ostrzega ewentualnego nabywcę tej nieruchomości, że będzie ponosić skutki umowy o kredyt odwrócony, czyli bank będzie mógł przejąć jego prawo).

W praktyce oznacza to, że na kredyt hipoteczny odwrócony mogą liczyć w zasadzie tylko osoby z „czystą hipoteką”, których nieruchomości nie są obciążone innymi długami. W ustawie nie ma żadnych ograniczeń co do wieku kredytobiorców, jednak konstrukcja tego kredytu powoduje, że jest to oferta skierowana głównie do osób starszych.

Odrócony kredyt hipoteczny: wiek kredytobiorcy ma znaczenie

Bank nigdy nie ma pewności, kiedy nastąpi spłata odwróconego kredytu hipotecznego. Możliwa jest sytuacja, że kredytobiorca umrze po wypłaceniu mu zaledwie jednej raty kredytu odwróconego. Przy szacowaniu ryzyka bank musi jednak brać pod uwagę przeciętne, statystyczne trwanie życia i uzależnić maksymalną kwotę odwróconego kredytu hipotecznego również od wieku kredytobiorcy (ustawa w art. 19 zobowiązuje zresztą banki do zarządzania ryzykiem długowieczności).

Uwaga! Z dwóch osób, które mają mieszkania tej samej wartości, na wyższy odwrócony kredyt hipoteczny może zatem liczyć starsza z nich.

W tym sensie kwota odwróconej hipoteki zależy nie tylko od wartości posiadanej nieruchomości, ale i od wieku kredytobiorcy, choć bezpośrednio z ustawy to nie wynika.

Czy decydując się na odwrócony kredyt hipoteczny zachowujesz prawa właścicielskie do nieruchomości

Co ważne, osoby korzystające z kredytu odwróconego zachowają prawa właścicielskie do nieruchomości, choć zostaną one w pewnym stopniu ograniczone (jest to więc inne rozwiązanie niż funkcjonująca na polskim rynku renta dożywotnia).

Przepisy nowej ustawy zapewniają szeroką ochronę kredytobiorców i precyzyjnie wskazują prawa oraz obowiązki stron umowy. Przede wszystkim jednak określają mechanizmy umożliwiające działającym w Polsce kredytodawcom (bankom) oferowanie hipotecznych kredytów odwróconych. Można oczekiwać, że w ciągu kilku miesięcy takie kredyty dla emerytów pojawią się w ofercie niektórych banków.