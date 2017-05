Najchętniej kupowane mieszkania na rynku pierwotnym. Kurczy się metraż nowych mieszkań

Dlaczego Polacy kupują małe mieszkania?

Niestety – jak informuje portal RynekPierwotny.pl - średnia powierzchnia mieszkań oddawanych do użytku przez deweloperów kurczy się już od dawna, choć poszczególne miasta różnią się pod tym względem.

- W dużej mierze zależy to od relacji pomiędzy zarobkami oraz poziomem cen – wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. W najgorszej sytuacji są mieszkańcy Krakowa, gdzie w 2016 r. przeciętne nowe mieszkanie miało 52,1 m2. Prajsnar zwraca uwagę, że krakowskie mieszkania były stosunkowo małe również dwanaście lat wcześniej. Przez ten czas przeciętny metraż skurczył się o 5%.

Na drugim biegunie jest Łódź, gdzie wprawdzie deweloperzy budują stosunkowo niewiele mieszkań, ale ci, których stać na ich zakup, celują w większe metraże. GUS podał, że średnia powierzchnia użytkowa nowych mieszkań deweloperskich wynosiła w ubiegłym roku 57,2 m2.

- Ten wynik jest pochodną najlepszej relacji cen metrażu w stosunku do wynagrodzeń – podkreśla analityk. I dodaje, że także dwanaście lat wcześniej łódzkie mieszkania były największe, a ich średnia powierzchnia biła rekordy - 79,4 m2.

Co ciekawe, Łódź obok Poznania i Gdańska jest miastem, w którym od 2004 r. do 2016 r. nowe mieszkania deweloperskie "skurczyły się" najbardziej. Jest to jednak efekt m.in. tego, że - ze względu na bardzo wysokie ceny działek - deweloperzy budują coraz mniej domów na terenie metropolii. Ponadto duży wpływ na powierzchnię budowanych mieszkań ma dostępność kredytów na ich zakup. Ta zależność jest widoczna szczególnie w Warszawie, gdzie w czasie boomu kredytowego w latach 2004-2008 GUS informował o wzroście średniej powierzchni nowych mieszkań, a po wybuchu kryzysu finansowego w 2008 r., gdy banki przykręciły śrubę kredytową, zaczęła się ona szybko zmniejszać.

- Spadek średniej powierzchni nowych mieszkań jest widoczny we wszystkich metropoliach. Tego trendu nie zmieniła nawet poprawa dostępności kredytów mieszkaniowych po 2012 r. – mówi Andrzej Prajsnar. Choć równocześnie przyznaje, że pewien wpływ na decyzje metrażowe deweloperów może mieć spadek liczebności gospodarstw domowych.