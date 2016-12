Kredyt na mieszkanie z 20% wkładem własnym. Jak banki planują pomóc kredytobiorcom?

Osoby, które od stycznia 2017 roku będą chciały wziąć kredyt na mieszkanie, muszą się liczyć z koniecznością uregulowania 20% wkładu własnego. To kolejny, ostatni już, stopień Rekomendacji S związany z minimalnym wkładem do kredytu hipotecznego. Na szczęście problem ten można obejść. Część banków zapowiedziała bowiem, że ułatwi klientom uzyskanie minimalnego wkładu własnego. Jak to zrobi?