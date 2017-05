Dom od dewelopera. Jak kupić dom na rynku pierwotnym?

Kupno domu na rynku pierwotnym: czego wymagać od dewelopera?

Zwykle przed podpisaniem umowy dostawało się od dewelopera tak zwaną kartę standardów materiałowych i wyposażenia technicznego lokalu. Obecnie deweloperzy mają obowiązek przedstawić tak zwany prospekt informacyjny, którego zawartość reguluje ustawa (więcej na s. 27). Dokumenty te są napisane dosyć ogólnie lub z uwzględnieniem różnych wariantów. Deweloper w ten sposób zabezpiecza się na wypadek zmian projektu i oszczędności w toku budowy. Dlatego przed ostateczną decyzją o kupnie domu na rynku pierwotnym należy prosić o wgląd do dokumentacji. Składają się na nią (oprócz decyzji o pozwoleniu na budowę, którą musimy obejrzeć na samym początku rozmów) projekt budowlany i wykonawczy. Odmowa pokazania projektu wykonawczego lub jego brak, w połączeniu z uproszczonym zakresem rysunków i opisów projektu budowlanego, powinny budzić obawy o jakość budowy. Musisz również poznać zasady, według których mierzona jest powierzchnia domu stanowiąca przedmiot umowy. W kwietniu 2012 r. ustalono w rozporządzeniu jednolite zasady obmiaru powierzchni mieszkalnej w projektach budowlanych. Dokonywane ma to być według tak zwanej normy ISO, czyli po wewnętrznym obrysie wyprawionych ścian (nie jak dotychczas bywało – w stanie surowym). Pomiar przeprowadzany jest z uwzględnieniem zasady przeniesionej ze starej normy, która części pomieszczeń o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (pod skosami dachu, podestem czy niskim stropodachem) każe zaliczać w 50%, a powierzchnie o wysokości poniżej 1,40 m – pomijać w zestawieniach.

Kupno domu od dewelopera. Co sprawdzić, zanim podpiszesz umowę

Zanim kupimy nowy dom, musimy zapoznać się z umową. Powinna ona obejmować nie tylko opis domu z podaniem jego powierzchni (ważny jest sposób jej wyliczania), ale też standard i stan wykończenia i rodzaj użytych materiałów do budowy domu. Ważne jest, co obejmuje cena – dom, działkę, dostęp do części wspólnych osiedla (droga dojazdowa, parking, plac zabaw itp.). Sprawdzić trzeba stan techniczny i poprawność wykonania domu zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Jakie dokumenty sprawdzić

Warto zapoznać się z wpisami w dzienniku budowy, którego kopię powinien posiadać deweloper (oryginał składa się do urzędu przy oddawaniu budynku do użytkowania), aby się dowiedzieć, czy w trakcie wznoszenia budynku nie było problemów technicznych.

Zapytaj o atesty i certyfikaty użytych do budowy domu materiałów. Jakość i parametry wykorzystanych do budowy materiałów potwierdzą zgromadzone przy ich zakupie atesty, aprobaty i certyfikaty. Sprawdza się również, czy zastosowane materiały i rozwiązania instalacji odpowiadają tym zawartym w projekcie i są zgodne ze standardem wykończenia określonym w umowie z deweloperem. Jeśli są drzwi zewnętrzne antywłamaniowe, przy zakupie domu deweloper powinien przekazywać odpowiedni atest, który przyda się dla ubezpieczyciela. Aby się dowiedzieć, czy w trakcie budowy nie było problemów technicznych, poproś dewelopera o kopię dziennika budowy.

Ważna gwarancja dewelopera

Warto domagać się od dewelopera gwarancji, czyli obietnicy, że jeżeli w czasie określonym w umowie okaże się, że coś jest nie tak w nowym domu, to dokona on naprawy lub wymiany elementu na swój koszt.