W naszej akcji dowiesz się, jak ocenić potencjał i walory mieszkania oraz na co zwrócić uwagę w projekcie mieszkania.

Prezentujemy mieszkania pokazowe deweloperów wraz z oceną projektu wnętrza danego mieszkania

galeria zdjęć z mieszkań pokazowych, wypowiedź architekta wnętrz z oceną danego projektu (planu mieszkania)

zalety prezentowanych mieszkań pokazowych, opis zastosowanych rozwiązań i materiałów wykończeniowych w danym mieszkaniu pokazowym (standard mieszkania).

Przewodnik: kupujemy nowe mieszkanie – na co zwracać uwagę przy podpisywaniu umowy, finansowanie zakupu mieszkania, jak odebrać nowe mieszkanie – na co zwracać uwagę przy odbiorze technicznym.

Porady: jak urządzić nowe mieszkanie przy małym, średnim i dużym budżecie, co kupić najpierw, co może poczekać, jak układać listy zakupów do domu, na czym można oszczędzić, na czym nie warto.