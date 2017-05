Żywopłot z grabu - sadzenie, pielęgnacja, cięcie. Grab pospolity: piękny żywopłot w ogrodzie

Grab pospolity (Carpinus betulus) można uprawiać na żywopłoty formowane bądź luźne. Te pierwsze dobrze komponują się w ogrodach angielskich i nowoczesnych, natomiast żywopłoty luźne sprawdzą się w aranżacjach ogrodów w stylu wiejskim oraz naturalistycznym. W naturze grab jest okazałym drzewem. Rośnie powoli, ale osiąga znaczne rozmiary (do 25 m). Dlatego grab pospolity nawet jako żywopłot często prowadzi się dość wysoko (2,5-3 m).

Zalety i wady żywopłotu z grabu

Czy warto posadzić żywopłot z grabu? Grab jest jednym z najbardziej cienioznośnych gatunków drzew, z powodzeniem można go więc sadzić w mniej widnych miejscach w ogrodzie (np. na wystawie północnej). Żywopłot z grabu to dobra ochrona przed kurzem, hałasem i silnym wiatrem. Grab silnie rozrasta się tworząc gęste, nieprzepuszczalne ściany. Jest dość odporny na choroby i szkodniki. Zaletą żywopłotu z grabu przy obsadzaniu większych powierzchni jest niewątpliwie także cena. Często grab kupuje się w dziesiątkach egzemplarzy, a cena za pojedynczą sztukę sadzonki grabu (o wys. ok. 30 cm) wynosi 0,5-1,5 zł. Pewną wadą żywopłotu grabowego jest sezonowość. Liście jesienią żółkną, potem brązowieją i mogą częściowo utrzymywać się na pędach. Dlatego żywopłot z grabu w czasie zimy nie spełnia w pełni swojego zadania. Inna sprawa, że zazwyczaj w tym okresie nie przebywamy w ogrodzie na tyle długo i często, aby potrzebować prywatności oraz ochrony przed ciekawskim okiem sąsiada.

Zakładanie żywopłotu z grabu: wybieramy sadzonki

Optymalnym terminem na zakładanie żywopłotu z grabu jest wczesna wiosna lub późna jesień, gdy drzewka znajdują się w stanie bezlistnym (nie dotyczy grabu sprzedawanego w pojemnikach – ten można sadzić przez cały sezon).

Przed sadzeniem, trzeba zdecydować się czy wybrać niskie (25-50 cm) czy wysokie (50-100 cm) sadzonki grabu. W pierwszym przypadku żywopłot potrzebuje wtedy więcej czasu, aby stworzyć odpowiednio wysoką osłonę, ale jest łatwiejszy do prowadzenia i zagęszczenia. Żywopłot sadzony z wyższych drzew daje szybszy efekt, jednak trzeba umiejętnie go ciąć. W zależności od sadzonek i warunków na zadowalający rezultat pięknego żywopłotu z grabu trzeba poczekać 5-8 lat.

Żywopłot z grabu: sadzenie roślin

Jeśli sadzonki grabu mają rozbudowany system korzeniowy zaleca się je przyciąć do długości 20 cm. Podłoże przed sadzeniem należy oczyścić, przekopać i użyźnić (np. dodając kompost lub przefermentowany obornik). Następnie warto za pomocą sznurka i palików wyznaczyć granice żywopłotu. Drzewka grabu z reguły sadzi się w jednym rzędzie co 20-25 cm. Pamiętajmy, by sadzać żywopłot z grabu zachować także odległość od ogrodzenia przynajmniej 50 cm. Aby natomiast ustalić odległość od działki sąsiada, warto przyjąć zasadę, że wyniesie ona połowę docelowej wysokości żywopłotu (np. dla dwumetrowej zielonej ściany wynosi 1 m). Grab po posadzeniu należy dokładnie obsypać ziemią, a podłoże udeptać. Każdą sadzonkę grabu powinno się dokładnie podlać.

Pielęgnacja żywopłotu z grabu: podlewanie, nawożenie

Grab posoplity posadzony w ogrodzie jako soliter ma nieduże wymagania i może swobodnie – bez naszej interwencji - rosnąć na działce. Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku żywopłotów z grabu – tutaj zależy nam na silnym, harmonijnym wzroście i dobrym zagęszczeniu.

Żywopłot z grabu: podlewanie

Dlatego żywopłot z grabu powinnien być regularnie podlewany, nie można dopuszczać do przesuszenia drzew. Efektywna może być instalacja nawadniania kropelkowego.

Żywopłot z grabu: nawożenie

Trzy-cztrey razy w sezonie rośliny warto dokarmić. „Na start” dobre są nawozy organiczne, potem stosuje się nawozy azotowe (wiosną) oraz potasowe (latem). Dawki powinny być jednak bardziej rozcieńczone od tych zalecanych przez producenta.

Żywopłot z grabu cięcie

Grab idealnie nadaje się na formowanie i dobrze znosi cięcie. Można z niego łatwo tworzyć przeróżne figury. Cięcie żywopłotu z grabu wykonuje się kilkukrotnie w ciągu roku, pierwszy raz wczesną wiosną. Następne zabieg przycinania jest konieczny, gdy przyrosty „wychodzą” poza ustalone granice żywopłotu. Podczas cięcia żywopłotu z grabu należy zachowywać proste krawędzie górne i boczne, przy czym „dół” żywopłotu tnie się delikatnie, a górę silnie. Żywopłot warto ciąć nadając mu kształt rombu, wtedy dolne partie są lepiej oświetlone i w mniejszym stopniu tracą liście.

