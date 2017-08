Chwasty na trawniku: jak je zlikwidować. Zwalczanie chwastów - zadbaj o trawnik

Aby prowadzić skuteczną walkę z chwastami pierwsze zabiegi przeprowadza się już na etapie zakładania trawnika. Dany teren powinien być odpowiednio odczyszczony (herbicydy często stosuje się dwukrotnie w odstępie 7-, 10-dniowym). W ten sposób zlikwiduje się konkurencję dla młodych siewek trawy. Dłuższy efekt jest niemożliwy, ponieważ chwasty rozsiewają się m.in. przez wiatr, są przenoszone przez człowieka, zwierzęta, itp. Ważne jest także zapewnienie trawie dobrych warunków, zwłaszcza dotyczących stanowiska i rodzaju gleby.

Warto pamiętać, że trawa w zacienionych miejscach (np. pod koroną drzew) nie będzie gęsta i szybko zostanie wyparta przez rośliny niepożądane. Dlatego w takim wypadku lepiej zdecydować się na alternatywne rozwiązania, np. posadzenie roślin okrywowych do cienia (rośliny cieniolubne to np. dąbrówka, runianka, barwinek). Podłoże przed siewem trawy powinno się odpowiednio przygotować. Warto wymieszać je z nawozami organicznymi (obornik, kompost). Czasem – na cięższych glebach niezbędne jest piaskowanie, na lekkich zaś dodanie żyznej gleby. Optymalne pH pod zakładanie trawnika wynosi 5,5–6,5. Gdy jest niższe lub wyższe, trawa może mieć problem z pobieraniem składników pokarmowych (przy czym chwasty i mech są bardziej tolerancyjne pod tym względem i szybko rozrastają się).

Najgroźniejsze chwasty na trawniku: mniszek, perz, podagrycznik

Większość osób nie życzy sobie obecności na trawniku żadnych obcych gatunków, pomimo że niektóre z nich można traktować jako ozdobę (np. stokrotki, jaskier rozłogowy). Niestety zdecydowana większość roślin niepożądanych psuje efekt wizualny trawnika i w dodatku jest trudna do zwalczenia. Często rośliny mają rozbudowany bądź głęboki system korzeniowy, co utrudnia ręczne usuwanie chwastów. Do takich gatunków chwastów najczęściej pojawiających się na trawników należy m.in.:

mniszek pospolity (głęboko korzeni się),

babka zwyczajna (jest trudna do wyrwania)

perz właściwy (tworzy rozległe rozłogi).

Dość uciążliwe do zwalczania (i jednocześnie odporne na udeptywanie) są chwasty: komonica zwyczajna, gwiazdnica pospolita oraz szczawik zajęczy. W miejscach wilgotnych i zacienionych może pojawić się masowo na trawniku podagrycznik. Jako chwast traktowana jest także roślina wykorzystywana jako nawóz zielony - koniczyna. Gatunkiem niepożądanym i traktowanym jako chwast na trawniku, dość łatwym do usunięcia ręcznego, za to wytwarzającym ogromną ilość nasion jest żółtlica drobnokwiatowa. Najczęściej porasta obrzeża chodnika i puste przestrzenie, np. pomiędzy trawą a płytami betonowymi.

Zwalczanie chwastów

Skutecznym i ekologicznym sposobem na zwalczanie chwastów na trawniku jest... pielenie. Niestety to pracochłonna metoda. W sprzedaży dostępne są specjalne narzędzia – wyrywacze, które ułatwią usuwanie chwastów i zwiększają komfort pracy. Ręcznie należy przede wszystkim walczyć z chwastami jednoliściennymi (mniszek lekarski, włośnica sina, wiechlina roczna). Zachwaszczenie można w pewnym stopniu zmniejszyć wykonując też wertykulację trawnika (to pomoże m.in. w walce z koniczyną). W nie dopuszczeniu do zachwaszczenia trawnika ważne jest także dbanie o profilaktykę – odpowiednie koszenie trawy, zrównoważone nawożenie oraz regularne nawadnianie. Przykładowo podczas długiego okresu suszy trawa zamiera, natomiast bez uszczerbku rozwijają się na trawniku chwasty takie jak mniszek i perz. Niestety chwastów nie da się usunąć raz na zawsze. Walczyć z nimi trzeba systematycznie. Najlepiej, choć jest to uciążliwy sposób, wyrywać je razem z korzeniami.

Etapy usuwania chwastów

Chwasty jednoroczne są dość łatwe do zwalczania, bo zimują tylko nasiona, natomiast części nadziemne giną jesienią. Bardzo ważne jest więc, aby chwasty te usunąć podczas pielenia, zanim wytworzą nasiona. Rośliny, które kiełkują, łatwo usunąć motyką. Najpopularniejsze chwasty jednoroczne to: gwiazdnica pospolita, komosa biała, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtnica drobnokwiatowa.

Pierwszy raz trzeba usunąć chwasty, przed założenie ogrodu i posadzeniem rośliny. Przekopmy wtedy teren i wybierzmy znajdujące się w ziemi kłącza i usuńmy chwasty. Pozbędziemy się w ten sposób: jasnoty, pokrzywy, wrotyczu, bluszczyku, bardzo zaś ograniczymy występowanie perzu, skrzypu, ostrożnia, powoju i mniszka. Potem usuwamy chwasty, gdy posadzimy rośliny - regularnie wyrywajmy kiełkujące i odrastające chwasty. Na trawnikach chwasty najlepiej podcinać specjalnym wyrywaczem – usuniemy niepotrzebną roślinę i nie zniszczymy darni. Uwaga! Pamiętajmy, aby usuwać chwasty, zanim ich nasiona dojrzeją i rozsieją się.

Środki na chwasty: herbicydy

W przypadkach dużego zagęszczenia chwastów dwuliściennych na trawniku najlepiej stosować herbicydy. Preparaty na chwasty wnikają przez liście, dlatego po wykonaniu zabiegu nie można kosić trawy przez co najmniej kilka dni. Do popularnych środków na chwasty należy m.in.:

Mniszek,

Bofix,

Chwastox,

Starane.

Chwasty powinny zwiędnąć po 7-10 dniach od użycia preparatu chemicznego. Po zaschnięciu powinno się je usunąć z trawnika. Przeprowadzając zabieg zwalczania chwastów, należy dokładnie stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Jeśli działka jest niewielka, lepiej w ogóle z niego zrezygnować, ponieważ silnie działające preparaty chemiczne nie są obojętne dla środowiska. Herbicydy mogą działać szkodliwie na rośliny nawet przez rok po ich zastosowaniu. Na terenie, na którym wykonano opryski na chwasty herbicydami, nie wolno grabić, kopać, siać ani wykonywać żadnych innych zabiegów agrotechnicznych przez dwa-cztery tygodnie. Trzeba też pamiętać o tym, żeby chronić dzieci i zwierzęta domowe przed kontaktem z tymi preparatami.

Zanim zdecydujemy się na zabieg chemiczny, musimy rozpoznać gatunek chwastu, który chcemy zwalczać, i na tej podstawie wybrać odpowiedni preparat. Wiele herbicydów działa selektywnie, to znaczy niszczy tylko rośliny jednoliścienne czyli perz i inne trawy (niestety także należące do roślin jednoliściennych ozdobne funkie, jukki, kanny, kokoryczki, konwalie, kosaćce, liliowce, mieczyki, byliny cebulowe oraz liczne rośliny wodne i bagienne) lub wyłącznie rośliny dwuliścienne – pozostałe gatunki. Ważny jest termin stosowania herbicydów. Chwasty na chodnikach i drogach dojazdowych oraz na trawnikach możemy niszczyć przez cały sezon. Między drzewami i krzewami zabiegi zwalczania chwastów lepiej przeprowadzać wczesną wiosną lub późną jesienią, gdy są bez liści.

Jak stosować opryski na chwasty

Oprysk na chwasty wykonujemy wczesnym rankiem lub wieczorem, w dni pogodne i bezwietrzne. Wiatr roznosi preparat – istnieje więc niebezpieczeństwo opryskania roślin ogrodowych, poza tym maleje skuteczność zabiegu, bo część preparatu zamiast spadać na chwasty, porywana jest razem z podmuchami powietrza. Oprysku na chwasty nie wykonujemy bezpośrednio po deszczu ani gdy się spodziewamy, że będzie padało w najbliższym czasie.

Uwaga! Przed zastsowaniem oprysku na chwasty nie kosimy trawnika. Zależy od tego skuteczność zabiegu – im większe liście będą miały chwasty – tym więcej herbicydu dostanie się do środka rośliny. Nie powinniśmy stosować też przez cały czas tego samego preparatu, gdyż możemy doprowadzić do nagromadzenia chwastów, które są na niego odporne.

Jeżeli chcesz się pozbyć chwastów, pamiętaj: