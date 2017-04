Thermo drewno: deski na taras - konkurencja dla drewna egzotycznego? Sprawdzamy wady i zalety thermo drewna, porównujemy ceny

Thermo drewno: zalety

Poza kolorem, również pod względem właściwości, thermo drewno jest zbliżone do gatunków egzotycznych. W porównaniu z drewnem sprzed modyfikacji, wzrasta odporność na wilgoć i biodegradację. W trakcie obróbki następuje krystalizacja cukrów wewnątrz struktury drewna, dlatego grzyby i pleśnie nie są w stanie się rozwinąć z powodu braku pożywienia. Z drewna wyparowują żywice więc możemy być spokojni o to, że z czasem nie pojawią się lepkie, trudne do usunięcia plamy. Spada higroskopijność, dzięki czemu thermo drewno jest przystosowane do warunków o zmiennej wilgotności. Sprawdzi się na zewnątrz - na tarasach lub elewacjach, ale także wewnątrz - w kuchniach, łazienkach i saunach.

Thermo drewno jest stabilne wymiarowo. Zmniejsza się skurcz i pęcznienie, dlatego deski nie będą się krzywić i wypaczać. Dodatkowo, zwiększa się izolacyjność termiczna, dzięki czemu elewacja lub taras będą się mniej nagrzewać, a ławki w saunie będą mniej parzyć.

Wady thermo drewna

Żaden materiał nie jest idealny, więc również thermo drewno ma swoje wady. Najpoważniejszą jest zwiększona kruchość. Dlatego powinno się zachować ostrożność przy montażu desek.

Thermo drewno: montaż desek

Niezalecane jest stosowanie gwoździ, ale jeśli musimy ich użyć, to powinny być one ostre i o małych główkach. Gwoździe należy wbijać dokładnie, tak aby nie uderzać młotkiem w drewno. Bezpieczniejsze jest używanie wkrętów, choć i tutaj powinniśmy się stosować do kilku zaleceń. Przede wszystkim, otwory muszą być wcześniej nawiercone. Jeśli deski będą wystawione na dużą wilgotność, zaleca się używanie wkrętów ze stali nierdzewnej. Ponadto, główki śrub powinny być większe niż w przypadku drewna tradycyjnego.

Thermo drewno: obróbka

Cięcie i struganie thermo drewna należy wykonywać ze zmniejszoną siłą, aby nie uszkodzić desek. Warto również wspomnieć, że przez swoją niską wilgotność, materiał mocno pyli przy szlifowaniu. Dlatego dobrze zainwestować w maskę ochronną i nie wykonywać tego typu prac we wnętrzu.

Thermo drewno: konserwacja desek

Czytając materiały reklamowe producentów, można odnieść wrażenie, że thermo drewno to materiał, który przetrwa długie lata w każdych warunkach, bez żadnych zabiegów pielęgnacyjnych. W dużej mierze jest to prawda, jednak obróbka termiczna nie wpływa na zwiększenie odporności na promieniowanie UV. Niezabezpieczone thermo drewno pod wpływem promieni słonecznych będzie blaknąć i szarzeć tak, jak każde drewno niemodyfikowane. Dlatego jego okresowa konserwacja powinna wyglądać podobnie, jak drewna tradycyjnego. Thermo drewno można lakierować, bejcować, woskować i olejować. Zaleca się stosowanie preparatów z filtrem UV. Nie trzeba natomiast w przypadku thermo drewna wykonywać impregnacji chemicznej przeciwko grzybom i pleśniom.

Zastosowanie thermo drewna

Thermo drewno najlepiej wykorzystywać w miejscach o podwyższonej lub zmiennej wilgotności. Wyróżnia się dwie klasy materiału, w zależności od temperatury, w jakiej przebiegała obróbka termiczna. Im wyższa, tym drewno jest ciemniejsze oraz bardziej odporne na czynniki biologiczne. Jest niestety też bardziej kruche, dlatego dobranie odpowiednich warunków obróbki jest dosyć trudne. Drewno modyfikowane w niższej temperaturze może być stosowane tylko wewnątrz domu, jako np. wykończenie ścian lub podłóg. Drewno wyższej klasy można już wykorzystać do wykonywania elewacji, tarasów, ogrodzeń itp.

Thermo drewno na taras

Chcąc wykorzystać deski z thermo drewna do budowy tarasu, trzeba mieć na uwadze fakt, że ten materiał można wykorzystać jedynie jako poszycie. Do wykonania konstrukcji konieczne jest użycie mocniejszego i bardziej sprężystego drewna, które nie podlega tak łatwemu rozłupywaniu.

Montaż desek należy wykonywać szczególnie ostrożnie, zgodnie ze wspomnianymi już wcześniej zasadami. Niestety, deski można uszkodzić nie tylko na etapie montażu, ale również już w trakcie codziennego korzystania, np. przy przesuwaniu mebli tarasowych lub ciężkich donic. Z tego powodu, thermo drewno może nie wydawać się dobrym pomysłem na wykończenie tarasu, który zamierzamy intensywnie użytkować.