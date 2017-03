Warzywa i zioła w doniczce czyli wyhoduj sobie balkon

Szczególnie w miastach coraz większą popularnością w ostatnich latach cieszy się zjawisko tzw. urban gardeningu. Polega ono na przemienianiu opuszczonych i zaniedbanych działek w ogrody i małe farmy, a tym samym przywracaniu ich lokalnym społecznościom. Według raportu brytyjskiej firmy badawczej Mintel ponad 52% właścicieli mieszkań wykorzystuje rośliny do zwalczania zanieczyszczeń. Urban gardening to jednak nie tylko ważna funkcja społeczna czy działanie proekologiczne, to także wkład w rozwój weganizmu. Raport agencji badawczej MORI potwierdza wzrost liczby wegan w Wielkiej Brytanii o 360% w ciągu ostatnich 10 lat.

Warzywa i zioła w doniczce - przewodnik ogrodniczy dla początkujących

Żeby jednak cieszyć się pozytywnym wpływem, jaki wywierają na nas rośliny, nie musisz od razu przekopywać całej działki i zamieniać jej w park. Na początek wystarczy, że weźmiesz się za swój balkon. I co ważne, nie będziesz potrzebować ani wielkiej przestrzeni, ani pieniędzy, ani nawet jakichś szczególnych umiejętności. Musisz zainwestować jedynie odrobinę swojego czasu (no i może jeszcze trochę kreatywności), by wkrótce cieszyć się własnymi kwiatami, smakować własne warzywa czy zioła w doniczkach. Czy to nie brzmi wspaniale? A co najważniejsze, będziesz mógł się tym chwalić wśród koleżanek i kolegów mieszczuchów.

W 4 krokach wyjaśniono:

Jakich narzędzi użyć? (choć de facto nie potrzebujesz żadnych)

Jakie rośliny dla początkujących wybrać (zioła, warzywa i kwiaty) wraz ze wskazówkami dotyczącymi nasłonecznienia i podlewania.

Jak je posadzić?

Jak dzięki DIY sprawić, by Twój balkon wyglądał jeszcze ładniej.

A więc nie ma chwili do stracenia! Czas się pobrudzić! Zobacz, przewodnik ogrodniczy dla początkujących: