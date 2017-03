Drewniany taras - czyszczenie i impregnacja drewna po zimie

W przypadku desek ryflowanych sprawa szlifowania jest mniej oczywista. Nie wolno tego robić na własną rękę, lepiej jest poprosić o pomoc wyspecjalizowaną w naprawach drewnianych tarasów ekipę. Jeżeli nie ma potrzeby szlifowania, wystarczy dokładnie wyszorować deski preparatem odszarzającym i pozbyć się brudu zalegającego w rowkach. Kiedy mamy doczynienia z bardzo uporczywymi plamami z tłuszczu lub rdzy, wtedy nakładamy preparat czyszczący bez rozcieńczania go z wodą. Należy nałożyć odpowiednią ilość na szmatkę i wetrzeć w plamę. Po uzyskaniu odpowiedniego efektu również, jak we wcześniejszym przypadku, drewniany taras trzeba dokładnie spłukać.

W przypadku tarasów pokrytych powłoką lakierniczą najlepszym sposobem na szybką renowację jest użycie szlifierki. Do początkowych prac stosuje się papier ścierny o większej ziarnistości. Szlifowanie wygładzające wykonuje się papierem o ziarnistości 60-80. Po oczyszczeniu z pyłu, jeszcze przed przystąpieniem do olejowania, deski tarasowe należy zabezpieczyć bezbarwnym impregnatem do drewna. Ochroni to materiał przed degradacją biologiczną.