Wierzba mandżurska: sadzenie, uprawa, cięcie. Ciekawostka dendrologiczna uprawiana w ogrodzie

Wierzba mandżurska zwykle osiąga kilka metrów wysokości. W porównaniu z innymi gatunkami rośnie szybko (tak jak inne wierzby), ale nie jest długowieczna. Drzewo jest najbardziej atrakcyjne wizualnie przez kilkanaście lat. W Polsce najczęściej uprawia się w ogrodach odmianę 'Tortuosa' - o mocno poskręcanych pędach. Wierzba mandżurska jest łatwa w uprawie - o ile zapewni się jej dobre warunki, zwłaszcza te dotyczące wilgotności gleby.

Wierzba mandżurska: wymagania, sadzenie

Wierzbę mandżurską można sadzić w miejscach słonecznych lub lekko zacienionych. Toleruje różne typy gleb o umiarkowanej lub dużej wilgotności. Nie znosi podłoży lekkich, suchych i żwirowych. W chłodniejszych rejonach Polski należy ją osłaniać przed nadejściem mrozów. Czasem może dojść do podmarzania końcówek pędów wierzby. Nie jest to dużym problemem, gdyż drzewo i tak w tych miejscach będzie przycięte.

Uprawa wierzby manżdurskiej w ogrodzie

Wierzba mandżurska jest wrażliwa na przesuszenie. W okresie bezdeszczowej pogody powinno się ją podlewać. W czasie sezonu warto ją kilkukrotnie dokarmić. Nawozy azotowe nie są konieczne - drzewo i bez tego szybko rośnie. Można natomiast zastosować nawozy z większą ilością potasu, który wpłynie na lepsze krzewienie, a tym samym atrakcyjniejszy pokrój wierzby mandżurskiej. Jeszcze lepszym rozwiązaniem będzie stosowanie nawozów organicznych, np. przefermentowanego obornika lub nawozu humusowego. Wierzbę mandżurską łatwo można rozmnażać przez ukorzenianie sadzonek pędowych. Profilaktycznie zaleca się stosować gnojówki z roślin (pokrzywa, skrzyp, mniszek, czosnek) jako ochronę przed chorobami i szkodnikami atakującymi wierzbę.

Wierzba mandżurska: cięcie

Cięcie wierzby mandżurskiej jest intensywne i regularne. Warto wykonywać je raz do roku - najlepiej w okresie wczesnowiosennym - przed pojawieniem się liści. Drobne, przemarznięte pędy powinno się usunąć. Grubsze gałęzie warto skrócić, nawet o kilka oczek. Zaleca się „wyznaczyć” wierzbie mandżurskiej w ogrodzie odpowiednią wysokość, np. 2-3 m i corocznie przycinać na taką wysokość.

Wierzba mandżurska: formowanie

Pędy wierzby mandżurskiej można również przyginać do ziemi z użyciem sznura lub ciężarków, wtedy drzewo będzie miało bardziej parasolowaty (a mniej strzelisty) pokrój. Zabieg wykonuje się w początkowym etapie - na młodych pędach. Nawet jeśli wierzba przemarznie, można ją odratować. W takim wypadku przycina się ją tuż przy ziemi. Istnieje wtedy duża szansa, że roślina odbije i jeszcze szybko odrośnie w danym roku. Gatunek wykazuje silne zdolności regeneracyjne.

Wierzba mandżurska w ogrodzie: zastosowanie

Wierzba mandżurska ze względu na nietypowy wygląd pędów dobrze sprawdza się w ogrodzie jako wyeksponowany soliter. To gatunek, który od razu zwraca uwagę. Dużą ozdobą są także „bazie” - kwiaty pojawiające się na przełomie kwietnia i mają. Z wierzby mandżurskiej można także robić efektowne szpalery – wtedy na 1 metrze rzędu sadzi się 2-3 egzemplarze. Warto ją także wykorzystywać do zasłaniania brzydkich ścian i murów. Wierzba mandżurska pasuje do ogrodów różnego typu. Nie zaleca się jej sadzić jedynie w ogrodach naturalistycznych i leśnych (źle komponuje się z otoczeniem - to gatunek egzotyczny). Nadaje się do małych i dużych ogrodów. Wierzba mandżurska poradzi sobie także posadzona w pojemniku jako dekoracja balkonu lub tarasu (trzeba ją dobrze osłaniać przed mrozem i często podlewać). To dobre rozwiązanie na zagospodarowanie i „osuszenie” działki położonej na terenie podmokłym. Pędy wierzby mandżurskiej wykorzystuje się także we florystyce. Jest to gatunek miododajny.

