Rośliny pod drzewa. Jakie rośliny posadzić pod koronę drzew i krzewów?

Rośliny pod drzewa: niskie krzewinki i byliny

Niskie krzewinki i byliny to dobra dekoracja miejsc w ogrodzie pod koroną drzew i krzewów. Podpowiadamy, jakie rośliny wybrać pod drzewa.

Rośliny pod drzewa - Barwinek pospolity

Barwinek pospolity (Vinca minor) – to niska krzewinka osiągająca zwykle do 15 cm wysokości. Ma zimozielone, błyszczące liście. Kwitnie wiosną i latem. Kwiaty są drobne, najczęściej fioletowe. Znakomicie znosi pełne zacienienie. Wymaga jednak żyznego, umiarkowanie wilgotnego podłoża. Sadzenie pod drzewami w miejscu suchym wiąże się z koniecznością częstego nawadniania (także zimą 1-2 razy). Roślina może dodatkowo przydać się przy tworzeniu dekoracji wielkanocnych.

Rośliny pod drzewa - Dąbrówka rozłogowa

Dąbrówka rozłogowa (Ajuga reptans) – bylina osiągająca do 20 cm wysokości. Wytwarza rozetę gęstych liści. Kwitnie w maju i czerwcu na fioletowo lub niebiesko. Znosi cień i okresowe susze. Lubi gleby wapienne. Warto ją sadzić pod koroną drzew i na skarpach – zapobiega erozji gleby. Może zagłuszać inne rośliny.

Rośliny pod drzewa - Runianka japońska

Runianka japońska (Pachysandra terminalis) – krzewinka dorastająca do 30 cm wysokości. Wytwarza łopatkowate, zimozielone liście. Tworzy gęste, zadarniające kobierce. Kwitnie w maju na biało. W nieco lepiej oświetlonych miejscach warto posadzić odmianę 'Variegata' – o liściach z białymi brzegami. Może wymagać osłony przed mrozem (zwłaszcza w bezśnieżne zimy). W czasie susz trzeba ją podlewać.

Rośliny pod drzewa - Bluszcz pospolity

Bluszcz pospolity (Hedera helix) – to nisko ścielące się pnącze wytwarza pędy o długości nawet kilkunastu metrów. Liście są zielone – ich kształt, zabarwienie i kolorystyka to cecha odmianowa. Roślinę warto sadzić pod drzewami w cienistych, ale umiarkowanie wilgotnych miejscach. Dodatkowy atut: pędy można owijać wokół pni starych drzew, zwiększając tym samym ich walory dekoracyjne.

Rośliny pod drzewa - Kopytnik pospolity

Kopytnik pospolity (Asarum europaeum) – bylina osiągająca do 10 cm wysokości. Posiada ciemnozielone liście w kształcie kopyta (stąd nazwa). To dobre rozwiązanie do sadzenia pod drzewami na cieniste, wilgotne miejsca.

Rośliny pod drzewa - Jasnota plamista

Jasnota plamista (Lamium maculatum) – bylina osiągająca 20-30 cm wysokości. Wytwarza atrakcyjne sercowate, piłkowane liście (zabarwienie zależy od odmiany) oraz barwne (najczęściej różowe lub fioletowe) kwiatostany. Kwitnie od lipca do sierpnia.

Rośliny pod drzewa o wysokiej koronie

Nawet w cieniu można stworzyć romantyczny zakątek. Podpowiadamy jakie rośliny dobrze będą rosły pod drzewami o wysokiej koronie.

Rośliny pod drzewa - Funkie

Funkie (Hosta) – wysokość i wygląd zależy od konkretnej odmiany funkii. Pod koronę drzew najlepiej jednak sadzić funkie o jednolitych kolorystycznie zielonych lub szarawych liściach. Takie odmiany są zazwyczaj najmniej wymagające pod względem światła.

Rośliny pod drzewa - Parzydło leśne

Parzydło leśne (Aruncus dioicus) – roślina osiąga ok. 150 cm wysokości. Tworzy kępy złożone z pierzastozłożonych liści. Wytwarza wiechy kremowych kwiatów. Kwitnie od czerwca do lipca. Gatunek warto sadzić pod koroną wysokich drzew rosnących na granicach działki (aby przy okazji zakryć elementy ogrodzenia). Nie znosi suszy.

Rośliny pod drzewa - Paprocie

Paprocie – pod koroną drzew można sadzić różnorodne gatunki paproci. Często jest to mało wymagająca paprotka zwyczajna. Całkowite zacienienie dobrze znosi narecznica samcza. Rośliny wymagają wilgotnych, próchniczych podłoży.

