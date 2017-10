Rośliny na obwódki i obrzeża rabat - top 15 polecanych gatunków

Rośliny jednoroczne i dwuletnie na obwódki

Aksamitka (Tagetes) - jest ceniona ze względu na łatwość uprawy, długie (VI-X) i obfite kwitnienie (w palecie barw: żółty, pomarańczowy, czerwony). Na obwódki warto wybierać gatunki i odmiany niskie aksamitki, nie przekraczające 30 cm wysokości.

Begonia stale kwitnąca (Begonia semperflorens) – standardowo dorasta do 50 cm wysokości, ale można prowadzić ją niżej (lub wybierać odmiany niskie). Kwitnie od czerwca do października. Kwiaty begonii mogą być białe, żółte, łososiowe, pomarańczowe i czerwone. To gatunek bardzo łatwy w uprawie i ładnie wygląda posadzona na obwódkach i obrzeżach rabat.

Fiołek trójbarwny (Viola vittrockiana) – popularny bratek z powodzeniem można wykorzystywać na obrzeża i obwódki z jednym zastrzeżeniem: trzeba posadzić jedną odmianą o kolorystycznie podobnych kwiatach. Roślina jest łatwa w uprawie, zniesie przypadkowe deptanie i długo kwitnie (od marca do października).

Kapusta ozdobna (Brassica oleracea) – zwykle nie przekracza 30 cm wysokości. Ozdobą jest rozeta wielobarwnych liści. Roślina zdobi ogród jesienią, a czasem także na początku zimy. Kapusta ozdobna znosi deptanie. Barwa liści może być bardzo różnorodna w odcieniu czerwonym, purpurowym, fioletowym, białokremowym, żółtlym. Kapusta ozdobna to idealna roślina na niskie kwietniki oraz obwódki. Doskonale wygląda w kompozycjach z innymi roślinami jednorocznymi i bylinami.

Niecierpek (Impatiens) – odmiany karłowe dorastają do 15 cm. Kwiaty mogą być pojedyncze lub pełne w szerokiej palecie barw (nawet dwukolorowe). Niecierpek posadzony na obwódkach może kwitnąć od maja do września. To dobra propozycja na obrzeża i obwódki w miejscach częściowo zacienionych.

Szałwia błyszcząca (Salvia splendens) – zwykle osiąga wysokość 20-40 cm. Najbardziej rozpowszechniona jest szałwia kwitnąca na czerwono, ale w sprzedaży można nabyć także odmiany o białych, łososiowych lub fioletowych kwiatach. Kwitnie od czerwca do września. Szałwia jest niezastąpiona na większych kwietnikach oraz jako roślina obwódkowa.

Żeniszek meksykański (Ageratum houstanianum) – roślina jednoroczna osiąga 20-30 cm wysokości. Kwitnie na fioletowo lub biało w okresie od czerwca do października. Żeniszek ładnie się zagęszcza, dlatego chętnie sadzony jako roślina obwódkowa.

Stokrotka pospolita (Bellis perennis) – roślina dwuletnia osiąga 4-20 cm wysokości. Tworzy rozety łopatkowatych liści. Kwiatostany-koszyczki mają biało-żółtą lub różowo-żótłą barwę. Może kwitnąć od marca do lipca. Warto ją uprawiać szczególnie w ogrodach wiejskich.

Byliny i krzewy na obwódki w ogrodzie



Funkia (Hosta) – na obwódki warto wybierać odmiany niskie funkii. Roślina szczególnie przydaje się do dekoracji miejsc zacienionych. Funkia dobrze sprawdza się jako obwódka dla trawnika lub szpalerów z drzew lub formowanych krzewów.

Goździk pierzasty (Dianthus plumarius) - dorasta do 30 cm wysokości. Wytwarza kępę atrakcyjnych, sinozielonych, równowąskich liści. Kwitnie od maja do czerwca. Drobne, pierzaste kwiaty mają białą lub różową barwę. Dobrze sprawdza się na stanowiskach suchych.

Rozchodnik okazały (Sedum spectabile) – roślina wieloletnia osiąga ok. 40 cm (w czasie kwitnienia). Wytwarza gęste kępy mięsistych pędów pokrytych owalnymi, ząbkowanymi na brzegach liśćmi. Kwitnie na różowo od sierpnia do września.

Żurawka drobnokwiatowa (Heuchera micrantha) - to dobra roślina obwódkowa dla rabat wysokich oraz dekoracji nawierzchni. Zimozielona bylina dorasta do 60 cm wysokości. Jej ozdobą są kędzierzawe liście - zielone lub ciemnopurpurowe. Kwitnie od lipca do sierpnia. Wiechowate kwiatostany składają się z drobnych, kremowych lub różowych kwiatów.

Narcyz (Narcissus) - to jedna z najczęściej wykorzystywanych na obrzeża roślin cebulowych. Poszczególne gatunki i odmiany różnią się rozmiarem (zwykle 20-40 cm) oraz wyglądem kwiatów (białe, żółte, pomarańczowe). To wiosenna ozdoba ogrodu - narcyz kwitnie od kwietnia do maja.

Sprawdź też:

Bukszpan wieczniezielony (Buxus sempervirens) – krzew można prowadzić nisko na obwódki. Wtedy przycina się go na wysokości. ok. 30-40 cm. Bukszpan dekoruje ogród przez cały rok – liście są zimozielone.

Lawenda (Lavandula) – to jeden z najpiękniejszych gatunków na obrzeża ścieżek i innych nawierzchni. Urzeka wyglądem i zapachem. Kwitnie na liliowo lub fioletowo - od lipca do sierpnia.