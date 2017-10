Roślin o ozdobnych pędach i korze do ogrodu: przegląd

Rośliny ozdobne z pędów i kory traktuje się w ogrodzie marginalnie. To tylko (i aż) dodatek do gatunków ozdobnych z liści, kwiatów oraz owoców. Taka zieleń pełni ważne zadanie w okresie późnojesiennym, zimowym oraz przedwiosennym – nadaje ogrodowi charakteru i uroku. W dodatku niektóre gatunki roślin mają na tyle barwne pędy, że od razu zwracają uwagę wśród bieli śniegu i lodu oraz „szarości” roślin (oczywiście wyłączając iglaki i liściaste rośliny zimozielone). Dlatego nie można jej bagatelizować – warto wprowadzić do ogrodu jeden a nawet kilka okazów o ozdobnych pędach lub korze (w zależności od użytkowanej powierzchni). Wiele gatunków roślin przedstawionych w zestawieniu cieszy się dużą popularnością, inne dopiero czekają na szersze rozpowszechnienie.

Rośliny ozdobne z pędów i kory niskie i średnie

Derenie - zdobią ogród szczególnie w okresie zimowym - wtedy ich pędy intensywniej przebarwiają się. Mogą mieć barwę czerwoną (dereń biały 'Sibirica' i 'Elegantissima'), żółtą (dereń rozłogowy 'Flaviramea') lub żółto-pomarańczową (dereń świdwa 'Midwinter Fire'). Można wykorzystać je do dekoracji rabaty lub stworzenia niskiego żywopłotu.

Dereń biały - Dereń biały 'Elegantissima'

Gatunek rośnie dziko w dolinach rzek na terenach północnej Azji. Jest rozłożystym, mało wymagającym krzewem – toleruje gleby lekko alkaliczne i okresowe zalewanie. Jego atut to efektowne żywo czerwone pędy, które ukazują się wyraźnie dopiero po opadnięciu liści – wtedy roślina staje się ważnym elementem kompozycji zimowych. Ponieważ jednak czystą barwę mają jedynie pędy młode, co kilka lat można przeprowadzić cięcie odmładzające, czyli nie tylko jak co roku wczesną wiosną wyciąć jeden–dwa najstarsze pędy tuż przy podłożu, ale też wszystkie pozostałe silnie skrócić, by wytworzyły wiele nowych. Zielone, biało obrzeżone liście tej odmiany powodują, że krzew w okresie wegetacyjnym sprawia wrażenie srebrzystego i doskonale sprawdza się w kompozycjach z innymi roślinami.

Dereń biały 'Spaethii'

Gatunek rośnie dziko w dolinach rzek na terenach północnej Azji. Odmiana ta jest mało wymagającym krzewem – preferuje gleby wilgotne, ale dobrze znosi suszę. Jego atutem są efektowne żywo czerwone pędy ukazujące się wyraźnie dopiero po opadnięciu liści – wtedy roślina staje się ważnym elementem kompozycji zimowych. Ponieważ jednak czystą barwę mają wyłącznie pędy młode, co kilka lat można przeprowadzić cięcie odmładzające, czyli nie tylko jak co roku wczesną wiosną wyciąć jeden–dwa najstarsze pędy tuż przy podłożu, ale też wszystkie pozostałe silnie skrócić, by wytworzyły wiele nowych. Zielone, żółto obrzeżone liście tej odmiany powodują, że krzew w okresie wegetacyjnym w kompozycjach kolorystycznym z innymi roślinami jest cennym złocistym elementem

Złotlin japoński

Złotlin japoński to krzew jest najbardziej dekoracyjny w maju i czerwcu, gdy obficie wytwarza pomponowate kwiatostany o żółtej barwie. Jego pędy są jasnozielone. To ozdoba krzewu w okresie, gdy już opadną liście. Złotlin dodaje ogrodowi kolorytu przez cały rok. Osiąga do 2 m wysokości. Krzew równie dobrze można traktować jako soliter, jak i wykorzystywać na żywopłoty.

