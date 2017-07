Popularne świerki do ogrodu. Świerki - uprawa, odmiany, przesadzanie

Świerki warto uprawiać w ogrodzie z kilku powodów: są to rośliny zimozielone, dzięki czemu stanowią dekorację przez cały rok, dają efekt „piętrowości” istotny przy tworzeniu aranżacji ogrodu, z reguły są łatwe w uprawie i mają wszechstronne zastosowanie. Projektując ogród złożony z krzewów oraz drzew, koniecznie trzeba wziąć pod uwagę ich ostateczne rozmiary i wyobrazić sobie, jak po latach wypełnią przestrzeń. Częstym błędem jest sadzenie ich zbyt gęsto. To może sprawić, że te o większej sile wzrostu zdominują i przysłonią mniejsze oraz bardziej delikatne. Wtedy konieczne stanie się przesadzenie części roślin (co w przypadku drzew i krzewów jest dość kłopotliwe) albo ich wykarczowanie.

Wielkość roślin decyduje również o tym w jakiej odległości od ściany budynku zostaną posadzone - nie powinna być ona mniejsza niż docelowa wielkość korony. Wysokie drzewa, do których należą świerki, z reguły sadzi się jako solitery lub żywopłoty. Odmiany niskie świerków można wykorzystywać jako dekorację skalniaków, wrzosowisk, trawników, a nawet rabat kwietnych.

Świerki w ogrodzie: wymagania i uprawa

Świerki z reguły mają duże wymagania świetlne (odmiany o zabarwieniu innym niż zielone wymagają słonecznych stanowisk). Nadmierne zacienienie to częsty powód gubienia igieł, słabego wybarwienia i występowania chorób grzybowych. Rodzaj preferowanego podłoża zależy od gatunku świerku. Najlepiej wybierać sadzonki świerków z uformowaną bryłą korzeniową. Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest podlewanie świerków w ogrodzie. Powinno się wykonywać je także zimą - w umiarkowanie ciepłe dni. Świerkom zagraża wiele szkodników - w szczególności uwagę należy poświęcić mszycom.

Świerk pospolity: ogród w harmonii z otoczeniem

Świerk pospolity (Picea abies) jest drzewem powszechnie spotykanym w Polsce, dość szybko rosnącym. Nadaje się do ogrodów urządzanych w różnych stylach – w tym wiejskich, naturalistycznych i leśnych. To dobry soliter. Ponadto świerk pospolity dobrze znosi cięcie, a więc nadaje się też na formowane żywopłoty. Aby się nie ogałacały od dołu, trzeba je regularnie strzyc i chronić przed zacienieniem ze strony innych roślin. Świerk pospolity w ogrodzie wymaga gliniasto-piaszczystego, umiarkowanie wilgotnego, lekko kwaśnego podłoża. Jest wrażliwy na suszę, zanieczyszczenie powietrza, ale za to odporny na mróz. Świerk pospolity ma krótkie (1,5 cm), ciemnozielone błyszczące igły i zwisające szyszki długości 15 cm. Ma setki ozdobnych odmian o różnym pokroju i sile wzrostu – wśród nich wiele karłowych: świerk 'Nidiformis' jest niski i płaski, świerk 'Little Gem' ma kształt kuli, świerk 'Pusch' - na końcach jego pędów pojawiają się małe czerwone szyszki.

Wybierając świerk pospolity do aranżacji ogrodu, pamiętajmy że zajmuje dużo miejsca. Osiąga nawet do 50 m wysokości. Nie nadaje się do uprawy w dużych aglomeracjach miejskich - źle reaguje na zanieczyszczenia powietrza i kurz. Nie powinno się go także sadzić na piaszczystych glebach. Tradycyjnie krajowy świerk wykorzystuje się na choinki.

Świerk pospolity: interesujące odmiany

'Acrocona' - ta odmiana świerku osiąga wysokość do 5 m i ma nieregularny pokrój. Efektownie komponuje się w ogrodach orientalnych.

'Acrocona Pusch' - to karłowa odmiana świerku osiągająca do 40 cm wysokości. Ma kulisty pokrój. Dobrze wygląda sadzona na skalniaki i rabaty.

i rabaty. 'Cupressina' - tę odmianę świerku wyróżnia nietypowy, niemal kolumnowy pokrój. Z tego względu dobrze nadaje się do kompozycji kolorystycznych i na szpalery w ogrodzie.

'Frohburg' - to odmiana świerku pospolitego o zwisającym pokroju polecana na soliter. Rośnie wolno – po 10 latach osiąga ok. 2 m wysokości.

Świerk kłujący: pierwszoplanowa „postać” w ogrodzie

Świerk kłujący (Picea pungens) może być kluczową dekoracją ogrodu jako soliter – od razu zwraca na siebie uwagę. Nadaje się w szczególności do średnich i dużych ogrodów. Świerk kłujący może być sadzony w miastach, gdyż dobrze znosi zanieczyszczenie powietrza i suszę. Nie przemarza. Ze względu na odporność na niskie temperatury i wiatr wykorzystuje się go na działkach do tworzenia ścian ochronnych, np. od strony wschodniej. Ograniczeniem w uprawie jest stanowisko – świerk kłujący nie lubi zacienienia.

Świerk kłujący to okazałe drzewo wyróżniające się stożkowatą koroną i grubymi pędami, które wyrastają z pnia niemal pod kątem prostym. Gęste igły mają zielononiebieską lub srebrzystoniebieską barwę. U starszych okazów świerków pędy boczne zwisają. Igły - grube i nastroszone – są mniej lub bardziej srebrzysto-niebieskie. Dlatego też często bywa nazywany świerkiem srebrnym. Dekoracyjne szyszki, początkowo czerwonawe, później jasnobrązowe mają wystające postrzępione łuski. Świerk kłujący polecany jest do dużych ogrodów, w mniejszych lepiej posadzić inną, karłową odmianę o podobnym zabarwieniu igieł: 'Glauca Globosa' lub 'Iseli Fastigiate'.

Świerk kłujący: polecane odmiany

'Białobok' - to odmiana świerku kłującego wolnorosnąca – po 10 latach osiąga ok. 2 m wysokości. Ma nietypowe zabarwienie – młode igły są kremowożółte, starsze niebieskawe.

'Glauca Globosa' - osiąga maksymalnie do 3 m wysokości. Ta odmiana świerku kłującego rośnie wolno. Posiada mniej regularny pokrój (w porównaniu z podstawowym gatunkiem).

'Glauca Pendula' – roślina dorasta do 3 m wysokości. Ma pokrój płaczący, nieregularny. Ten świerk kłujący dobrze wygląda na rabatach i wrzosowiskach.

'Maingold' – młode igły tego świerku są żółtokremowe, starsze zielononiebieską. Po 10 latach osiąga ok. 2,5 m wysokości.

Czy wiesz, że

...świerki kłujące (zwane potocznie świerkami srebrnymi) mają małe wymagania, oryginalną, seledynową barwę igieł i ładny stożkowaty kształt. Niestety wiele roślin w młodości rośnie krzywo (te, które były rozmnażane przez szczepienie). Takie świerki przez kilka pierwszych lat uprawy powinny być przywiązane do palików.