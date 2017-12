Głóg - przegląd gatunków. Uprawa głogu i właściwości

Głogi to cenne egzemplarze w naszym ogrodzie. Mogą rosnąć jako małe lub średnie drzewa, ewentualnie jako wysokie krzewy. Głóg w aranżacji ogrodu można traktować je jako pojedynczy soliter lub wykorzystywać do tworzenia wysokich żywopłotów lub szpalerów. Głóg w uprawie nie jest szczególnie wymagający – rośliny znoszą nawet zanieczyszczenia powietrza (dlatego są codziennym widokiem w aglomeracjach wiejskich) i suche podłoża. Pełnię swojej krasy ukazują wiosną – gdy kwitną – oraz jesienią – w czasie owocowania.

Głóg owoce: właściwości

Drobne owoce głogu są jadalne, można przyrządzać z nich m.in. przetwory. Głóg wykorzystywany jest też w medycynie, ma właściwości lecznicze i polecany jest w chorobach serca, na nadciśnienie, czy łagodzi stres. Owoce głogu są także cennym zimowym pokarmem dla ptaków w ogrodzie. W sprzedaży jest wiele gatunków głogu i kultywarów różniących się wyglądem, wielkością, czasem wymaganiami. Które z nich wybrać do ogrodu?

Głóg jednoszyjkowy

Głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna) rośnie jako niewielkie drzewo lub wysoki krzew. Maksymalnie osiąga do 12 m wysokości (zwykle jest mniejszy 6-8 m). Wytwarza liście głęboko klapowate, atrakcyjne wizualnie. Kwiaty głogu jednoszyjkowego są białe, zebrane w baldachogrona. Kwitnie od maja do czerwca. Owoce głogu dojrzewają we wrześniu. Są drobne, czerwone i mączyste w smaku. Posiadają jedną pestkę. Długo utrzymują się na roślinie.

Interesujące odmiany:

głóg jednoszyjkowy 'Variegata' - część liści tej odmiany ma kremowo-zieloną barwę;

głóg jednoszyjkowy 'Flexuosa' - odmiana niska (3-4 m), wytwarzająca mocno powyginane pędy;

głóg jednoszyjkowy 'Stricta' - odmiana o bardziej regularnym, strzelistym, walcowatym pokroju;

Głóg dwuszyjkowy

Głóg dwuszyjkowy (Crataegus laevigata) zwykle osiąga 4-5 m wysokości. Liście są odwrotnie jajowate, płytko klapowane. To jedna z cech, po której można odróżnić go od głogu jednoszyjkowego. Kwitnie w maju i na początku czerwca na biało lub różowo. Owoce głogu dwuszyjkowego dojrzewają pod koniec lata i na początku jesieni. Są błyszczące, mają czerwoną barwę i dwie pestki. Są przysmakiem dla ptaków, zwłaszcza kosów, drozdów i wron.

Interesujące odmiany:

głóg dwuszyjkowy 'Paul's Scarlett' - to prawdopodobnie najpiękniejsza odmiana głogu dwuszyjkowego/pośredniego. Wytwarza dość duże, ciemnoróżowe, pełne kwiaty;

głóg dwuszyjkowy 'Crimson Cloud' - odmiana z wyglądu przypomina tę powyżej, jednak łatwiej można ją formować i prowadzić na drzewko;

głóg dwuszyjkowy 'Gireoudii' - młode wiosenne przyrosty tej odmiany mają często różowo-zielone zabarwienie;

Głóg szkarłatny

Głóg szkarłatny (Crataegus coccinea) to jeden z najefektowniejszych gatunków, często spotykany w zieleni miejskiej. Osiąga do 8 m wysokości. Ma wrębne liście o piłkowanych brzegach. Kwiaty są białoróżowe. Dużym atutem rośliny są duże (nawet 2 cm średnicy) szkarłatne owoce zebrane w baldachogrona.

Głóg Maksymowicza

Głóg Maksymowicza (Crataegus maximowiczii) to roślina, która ma zwarty pokrój i dorasta do 7 m wysokości. Ma mało cierni. Liście są szerokojajowate, płytko klapowate. Blaszki od spodu są biało-omszone. Kwitnie na przełomie maja i czerwca. Kwiaty są białe, zebrane w gęste kwiatostany. Głóg Maksymowicza wytwarza ciemnoczerwone lub ciemnobrązowe owoce. Liście atrakcyjnie przebarwiają się w okresie jesiennym.

Głóg pierzastolistny

Głóg pierzastolistny (Crataegus pinnatifida) dorasta do 5-7 m wysokości. W porównaniu z innymi gatunkami głogu wytwarza większe owoce. Blaszki liściowe są głęboko powcinane. Głóg pierzastolistny jest łatwy w uprawie. Jednak zaleca się go osłaniać przed nadejściem zimy. Gatunek jest atrakcyjny wizualnie i przydatny w ziołolecznictwie, ale trudno dostępny w Polsce.

Głóg złotoowocowy

Głóg złotoowocowy (Crataegus chrysocarpa) ten gatunek zwraca na siebie szczególną uwagę jesienią. Jego owoce (zarówno skórka jak i miąższ) mają (chociaż nie zawsze) żółtą barwę. Posadzenie kilku okazów w szpalerze przemieszanych z gatunkami o typowych szkarłatnych owocach pozwoli uzyskać ciekawy efekt kolorystyczny. Głóg złotoowocowy dorasta do 7 m wysokości. Ma mało „głogowe” liście – blaszki są jajowate lub eliptyczne.