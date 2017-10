Chryzantemy w ogrodzie: wymagania, uprawa i najładniejsze odmiany

Chryzantemy (Dendranthema) to jedne z najładniejszych roślin kwitnących jesienią. W wielu krajach to popularne rośliny rabatowe i tarasowe. Radzimy, jak uprawiać chryzantemy w ogrodzie i jak przedłużyć ich trwałość, by pięknie kwitły. Wybieramy najładniejsze odmiany chryzantem do ogrodu.