Choinka na święta: świerk pospolity, kłujący, czy jodła kaukaska? Jaką kupić choinkę?

Choinka to obowiązkowa i najbardziej spektakularna dekoracja świąt Bożego Narodzenia. Chociaż liczy się przede wszystkim znaczenie świąt i rodzinna atmosfera, trudno wyobrazić sobie wspólne spędzanie czasu bez przepięknie ozdobionego i oświetlonego lampkami drzewka. Podpowiadamy, jaką kupić choinkę.

Pierwszy „choinkowy” dylemat to wybór pomiędzy choinką żywą a choinką sztuczną. Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Choinka z tworzywa sztucznego jest trwała, nie zaśmieci podłogi, a jej kupno niesie za sobą nieco większy, ale za to jednorazowy koszt (co w dłuższej perspektywie czasu jest lepiej opłacalne). Ponadto jest bardziej regularna i gęsta niż żywe drzewka. Jednak żadna, nawet najpiękniejsza syntetyczna dekoracja nie zastąpi uroku żywego drzewa pachnącego igliwiem lub żywicą. Ponadto żywa choinka to urozmaicenie – co roku jest inna, w dodatku można eksperymentować z różnymi gatunkami.

Gdzie kupić choinkę?

Choinki najlepiej kupować w specjalistycznych sklepach, zwłaszcza te w pojemnikach. Wtedy jest największa szansa, że roślina jest zadbana, żywotna i nie będzie sprawiała problemów w czasie użytkowania. Częstym miejscem zakupu choinek na święta są także targi oraz nadleśnictwa. Możliwości jest znacznie więcej – choinkę można nabyć nawet online. To dobry sposób dla osób, które mają problem z transportem. Należy unikać jednak domokrążców i drobnych sprzedawców (np. oferujących kilka drzewek). W obu przypadkach zachodzi większe ryzyko, że choinka była pozyskana nielegalnie. Standardowo drzewka pochodzą z plantacji lub miejsc przeznaczonych do wycinki (np. pod sieciami wysokiego napięcia). Te pierwsze zwykle są bardziej wybarwione i regularne, choinki z planatacji – rzecz jasna – mają bardziej naturalny i tym samym nieregularny pokrój. Ważny jest także rozmiar iglaka. Pomimo że to kluczowa dekoracja świąt, należy ją dobrać pod względem wielkości pomieszczenia. Największe, gęste i szerokie choinki dobrze wyglądają tylko w przestronnych pokojach. Do mniejszych wnętrz lepiej wybrać choinkę średniej wielkości, która nie będzie sprawiała problemów logistycznych. Jeśli choinka od razu ma dużo brązowych igieł, lepiej zrezygnować z jej zakupu.