Do wymarzonego ogrodu prowadzi wiele dróg. Jedną z nich jest na przykład tworzenie go na wzór tych widzianych przed innymi domami lub na fotografiach w czasopismach. Drugą może być aranżacja konsekwentnie dopasowująca gatunki roślin do warunków na działce: jakości gleby, położenia geograficznego i względem stron świata. Obie są dobre, ale nakład pracy potrzebny do założenia i pielęgnacji ogrodu oraz koszt jego utrzymania będą zupełnie inne. Jak to się ma do wymarzonego ogrodu, w którym zwykle widzimy kwietne rabaty, ogromny trawnik, hamak lub fotel pod rozłożystym drzewem i osłonięty roślinami taras? Tylko od nas zależy stopień zaangażowania w prace ogrodowe. By dobrze wybrać, czyli nienapracować się, gdy nie mamy na to czasu i chęci lub traktować pielęgnację ogrodu jak najprzyjemniejsze zajęcie, zajrzyjcie do naszego poradnika. Zawarte w nim tematy pozwolą założyć wymarzony ogród.

W numerze między innymi:

projekty nasadzeń przed domem oraz przy tarasie

drzewa – kanwa ogrodu

rabaty z krzewów i bylin

zakładanie i pelęgnacja trawnika

urządzanie miejsc relaksu

ZOBACZ DEMO

KUP TEN NUMER