Łąka kwietna czy wiejski ogródek? Łąka kwiatowa zamiast trawnika

Sprawdzonym sposobem zagospodarowania letniej działki jest założenie wiejskiego ogrodka z drzewami, krzewami owocowymi oraz naturalnym, wysoko koszonym trawnikiem lub łąką kwietną. Lepiej natomiast porzucić marzenia o gęstej, niskiej darni, bo jej utrzymanie w dobrym stanie nie jest łatwe; wymaga częstego (raz w tygodniu) koszenia, a w czasie suszy podlewania.

Do ogrodu przy letnim domu pasują znane od lat swojskie bzy lilaki, jaśminowce, kaliny, derenie i irgi. Mogą je uzupełniać mało wymagające krzewy: berberysy, karagany syberyjskie, kolkwicje chińskie, pęcherznice kalinolistne, pięciorniki krzewiaste, pigwowce, tawuły.

Ogród przy domu letnim: trawnik czy łąka?

A może zrezygnować z typowego trawnika i założyć łakę kwietną? W sklepach ogrodniczych można kupić różne mieszanki trawnikowe (między innymi dywanowe, parkowe, rekreacyjne i regeneracyjne), a także mieszanki traw z ziołami i ładnie kwitnącymi roślinami, przeznaczone na łąki kwietne (zwane także trawnikami łąkowymi). Wybór nasion nie powinien być przypadkowy, wcześniej warto się zastanowić:

- jakie jest nasłonecznienie działki, jaka jest na niej gleba (zwięzła czy przepuszczalna, sucha czy wilgotna), czy wybrany teren pod trawnik jest jednorodny, czy też warunki są różne w różnych częściach ogrodu;

- jak zamierzamy trawnik użytkować (głównie na niego patrzeć czy wylegiwać się na kocu) i ile czasu możemy poświęcić na jego pielęgnację.

Łąka kwietna: zalety

Właściciele dużych ogrodów, którzy nie chcą poświęcać wiele czasu na pielęgnację trawnika, powinni założyć łąkę kwietną. Takie łąki są niezwykle dekoracyjne, pasują do ogrodów utrzymanych w stylu naturalnym. Od kilku lat są bardzo popularne na Zachodzie.

W sklepach są gotowe mieszanki nasion traw i roślin o ozdobnych kwiatach, które służą do założenia łąki kwietnej w ogrodzie (zwykle są to: koniczyna, łubin trwały, chaber bławatek, mak polny, lucerna). Wysiewa się je wiosną po przekopaniu gleby i usunięciu chwastów. Bardzo efektownie wyglądają łąki w ogrodach z traw i roślin jednorocznych (na 1 m2 łąki należy wysiać 1 g roślin jednorocznych), na przykład: chabru bławatka, czarnuszki, dimorfoteki, driakwi, facelii, godecji, klarkii, kosmosu pierzastego, łyszczca wytwornego, maciejki, maczka kalifornijskiego, maku polnego, nagietka, ostróżki polnej, rezedy, wyki kosmatej. Rośliny można tak dobrać, by łąka kwitła od wiosny do jesieni. Po przekwitnięciu nie należy roślin ścinać, lecz poczekać, by rozsiały się nasiona (w ten sposób łąka odrodzi się w następnym roku).

Łąki kwietne doskonale sprawdzają się w trudnych warunkach siedliskowych. Zamiast walczyć z nadmiarem wilgoci czy zbyt suchą glebą, można posiać rośliny przystosowane do takiego środowiska (nasiona wielu gatunków roślin można kupić, inne trzeba zebrać samemu).

Rośliny na łąki kwietne

Dobrze rosną:

na łąkach wilgotnych – bodziszek łąkowy, firletka poszarpana, koniczyna białoróżowa, krwawnica pospolita, mięta polna, niezapominajka błotna, pełnik europejski, rdest wężownik, rzeżucha łąkowa, wiązówka błotna, złocień właściwy, żywokost lekarski;

na łąkach świeżych (przeciętna gleba ogrodowa) – chaber łąkowy, koniczyna biała i czerwona, krwawniki, łubin trwały, mak polny, nachyłek lancetowaty, wiesiołek czworokątny, wyka kosmata, złocień właściwy;

na łąkach suchych – dziurawiec, dzwonek okrągłolistny i rozpierzchły, gipsówka, goździk kropkowany i piaskowy, lebiodka pospolita, macierzanka, przetacznik kłosowy, rogownica polna, szałwia łąkowa

Łąka kwietna w ogrodzie pielęgnacja

Łąki kwietnej nie trzeba nawozić ani podlewać (jeśli rośliny zostały dobrze dobrane do środowiska). Pielęgnacja sprowadza się do kilkakrotnego skoszenia roślin. Termin koszenia ma wpływ na charakter łąki.

Łąkę, która ma być najpiękniejsza wiosną, należy po raz pierwszy skosić pod koniec czerwca, gdy przekwitną kwiaty (najlepiej na wysokość 10 cm), a później do jesieni kosić jeszcze kilkakrotnie. Odwrotnie – łąkę kwitnącą latem należy kosić do połowy czerwca, również na wysokość 10 cm. Kwiaty pojawią się w lipcu i do września łąka będzie wyglądała jak kwietny dywan. Trzeba ją skosić w październiku po przekwitnięciu roślin.

Łąki suchej, na której rośliny rosną wolno, nie kosi się przez cały sezon. Rośliny ścina się pod koniec września.