Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne domu i ogrodu - PORADNIK

Fot:Thinkstockphotos

Oświetlenie zewnętrzne domu spełnia głównie funkcje praktyczne i sprzyja poczuciu bezpieczeństwa. Jest również efektowną dekoracją. Dzięki umiejętnemu zastosowaniu oświetlenia ogrodu można wyeksponować przestrzeń, która po zmroku nabiera uroku. Już na etapie projektowania ogrodu warto zastanowić się, które elementy posesji można by było podkreślić światłem. Jeśli nie czujemy się na silach, aby podjąć się tak ważnego zadania jak aranżacja iluminacji w ogrodzie, warto jest zatrudnić do tego wykwalifikowanego specjalistę. Należy pamiętać, że to nie tylko lampy i żarówki, ale też cała sieć instalacji elektrycznej,

Umiejętnie grając oświetleniem zewnętrznym domu można stworzyć oryginalne dekoracje ścian, powierzchni komunikacyjnych, oczek wodnych czy roślinności. Podświetlając ścianę lub murek odpowiednim kolorem światła możemy zupełnie zmienić jej wygląd i barwę. Można również skierować ostre światło na ważny element ogrodu lub zagrać cieniami podświetlając od dołu np. duże, ozdobne drzewo. Wykorzystując oświetleniowe sztuczki i triki możemy sprawić,że nasza posesja po zmroku zyska zupełnie nowego wyrazu.

Za pomocą światła można wyczarować nie tylko nocne oblicze ogrodu, ale również domu. Kiedyś najważniejszym i jedynym oświetleniem budynku był, zwykle znajdujący się w widocznym miejscu numer domu oraz drzwi wejściowe. Dzisiaj o oświetleniu zewnętrznym myślimy bardziej kreatywnie. Można zastosować punktowe źródła światła znajdujące się u podstawy ściany, które rzucają poświatę w górę. Efektownym rozwiązaniem jest również zamontowanie punktowych opraw oświetleniowych w podbiciu dachu. Oprawy są wpuszczone w podbitkę w równej odległości od siebie. Tak oświetlona elewacja domu sprawia, że jest od widoczny w nocy ze znacznej odległości. Możemy bezpiecznie do niego trafić. Takie rozwiązanie jest często wykorzystywane, kiedy w otoczeniu nie ma sąsiadów, a posesja znajduje się w odosobnionym miejscu wśród pól lub lasów.

Fot: GTV