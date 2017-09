Wrzesień w ogrodzie: sadzenie, rozmnażanie i przesadzanie roślin

Sadzenie drzew i krzewów iglastych: do połowy września

Do połowy miesiąca sadzimy drzewa i krzewy iglaste oraz zimozielone liściaste. Po raz ostatni w tym sezonie strzyżemy żywopłoty formowane. Spod drzew owocowych zbieramy i niszczymy zeschnięte i zgniłe owoce, gdyż mogą być źródłem infekcji. Zrywamy też te, które pozostały na gałęziach, a są porażone przez szkodniki lub choroby.

Rozsada dwuletnich roślin ozdobnych

Podobnie jak w ubiegłych miesiącach, wyrywamy chwasty i spulchniamy glebę, a w czasie upałów podlewamy rośliny. Systematycznie obcinamy przekwitające kwiaty. We wrześniu wyrywamy rośliny jednoroczne i dwuletnie, które przekwitły i przestały zdobić ogród. Początek września to też ostatnia chwila, aby posadzić rozsadę dwuletnich roślin ozdobnych: bratków, dziewann, dzwonków ogrodowych, goździków brodatych, laków, malw, naparstnic, niezapominajek i stokrotek.

Sadzenie roślin cebulowych zimujących w gruncie

We wrześniu przesadzamy i rozmnażamy przez podział byliny kwitnące wiosną i wczesnym latem: barwinki, bergenie, bodziszki, dąbrówki, funkie, gęsiówki, goździki pierzaste, jastrunie, krwawniki, runianki, serduszniki okazałe, skalnice, tawułki, zawciągi, żagwiny, a także turzyce i zimozielone trawy: kosmatki - leśną i śnieżną. Dzielimy kępy liliowców, które przekwitły. Sadzimy wrzośce - zakwitną już wiosną, pamiętajmy jednak, że do dobrego rozwoju potrzebują specjalnego, kwaśnego podłoża.

We wrześniu także sadzimy rośliny cebulowe zimujące w gruncie:

w pierwszej połowie września - kamasje, kokorycze, narcyzy, obrazki, pzrebiśniegi, psizęby, pustynniki, puszkinie i szachownice;

w drugiej połowie września - cebulice, hiacynty, iksje, iksjoliriony, kosaćce cebulowe, krokusy, ranniki, szczawiki, szafirki, śniedki, śnieżyczki, śnieżyce i tulipany. Cebule możemy sadzić w donicach lub specjalnych koszyczkach, które zakopiemy w ziemi. Ochroni je to przed gryzoniami.

Wykopywanie roślin we wrześniu

Wykopujemy te rośliny cebulowe i bulwiaste, które są wrażliwe na niską temperaturę:

w drugiej połowie września - mieczyki. Część nadziemną przycinamy pozostawiając 3 -5 centymetrowe odcinki pędu. Bulwy suszymy, czyścimy z ziemi i oddzielamy małę bulwki przybyszowe (temperatura przechowywania 5-12 stopni). Co 2-3 lata wykopujemy lilie. Po przesuszeniu i oczyszczeniu przesypujemy je trocinami i ustawiamy w chłodnej piwnicy lub od razu sadzimy w nowym miejscu w ogrodzie;

pod koniec miesiąca wykopujemy accidantery (temperatura przechowywania 15-18 stopni), eukomisy, galtonie, ismeny i tygrysówki (temperatura przechowywania 10-12 stopni). Po oczyszczeniu i wysuszeniu w przewiewnym miejscu, cebule i bulwy układamy w skrzyneczkach lub papierowych torbach i przechowujemy w chłodnym pomieszczeniu.

Wrzesień bywa bardzo zimny, często pod koniec miesiąca występują pierwsze przymrozki. Zanim nadejdą, z tarasów przenosimy do pomieszczenia rośliny uprawiane w pojemnikach.

Przygotowanie roślin wodnych do zimowania

W pierwszej połowie miesiąca sadzimy i dzielimy rozrośnięte rośliny strefy bagiennej. Uwaga! Na sadzenie roślin wodnych jest już za późno. Pod koniec miesiąca, jeśli jest zimno i grożą przymrozki, przygotowujemy rośliny wodne do zimowania. Przycinamy pędy kilka centymetrów powyżej miejsca, z którego wyrastają korzenie. Najwrażliwsze - np. uprawiane na obrzeżach stawów cantedeskie etiopskie czyli kalle - przenosimy do ciepłego i widnego pomieszczenia. Mniej wrażliwe - np. większość grzybieni - opuszczamy w najgłębsze (poniżej 1 m) miejsce stawu. Jeśli staw jest płytszy, grzybienie lepiej włożyć do pojemnika z wodą i przenieść do widnej piwnicy. Nad lustrem wody możemy rozwinąć siatkę, której oczka mają średnicę 1-1,5 cm. Ochroni ona staw przed liśćmi spadającymi z drzew.

Wrzesień w ogrodzie: renowacja trawnika

Wrzesień to dobra pora na zakładanie nowych trawników lub renowację tych, które źle wyglądają. Ponieważ trawa rośnie jeszcze dość intensywnie, kosimy ją nie rzadziej niż raz w tygodniu. Jeśli jest sucho, pamiętajmy o regularnym podlewaniu.

Wybieranie gotowego kompostu

Możemy już od spodu pryzmy wybierać gotowy kompost (zwłaszcza gdy dodawaliśmy w ciągu roku szczepionkę bakteryjną przyspieszającą rozkład masy organicznej). Na pryzmę kompostową dokładamy odpadki organiczne z gospodarstwa domowego i resztki roślinne z ogrodu. Pilnujemy, aby pryzma była wilgotna.

Prace ogrodowe we wrześniu: nawozy zielone

We wrześniu siejemy rośliny ozime na nawóz zielony, które przykopiemy wiosną. Na glebach lekkich - żyto ozime lub mieszankę wyki kosmatej i żyta, na zwięzłych - rzepak.