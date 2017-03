Cięcie krzewów ogrodowych o ozdobnych kwiatach i liściach

Cięcie forsycji

Forsycję przycina się po kwitnieniu, zanim pojawią się liście. Jeśli przytniemy forsycję wczesną wiosną, to nie będziemy się cieszyć z obsypanych kwiatami krzewów, bo forsycja kwitnie najobficiej na pędach zeszłorocznych (pąki kwiatowe zawiązują się latem poprzedniego roku). Zaczekajmy więc z cięciem do zakończenia kwitnienia (zazwyczaj jest to pod koniec kwietnia lub na początku maja). Forsycję należy ciąć co roku, skracając krótsze pędy o około 1/3 długości, a pędy dłuższe o mniej więcej połowę. Warto też cięciem ograniczać wysokość krzewu do 1,5–2 m. Przy cięciu forsycji usuwamy pędy skierowane do środka krzewu i zbytnio zagęszczające koronę. Co kilka lat można odmłodzić forsycję, usuwając u podstaw krzewu najstarsze pędy (nie wolno jednak usunąć jednego roku zbyt wiele starszych pędów, bo zbyt silne jednorazowe cięcie niekorzystnie wpływa na roślinę). Co roku usuwamy wszystkie pędy uszkodzone, suche i chore.

Cięcie mahonii

Jeśli chcemy, by mahonia rosła swobodnie w ogrodzie, nie trzeba jej przycinać. Należy tylko pilnować, by nie rozrastała się zbytnio (roślina tworzy liczne odrosty korzeniowe). Jeśli jednak chcemy, by krzew nie przekraczał określonych wymiarów, trzeba mahonię ciąć regularnie. Wczesną wiosną przeprowadzamy cięcie sanitarne, usuwając pędy słabe, zbyt wiotkie, uszkodzone lub chore. Cięcie formujące mahonii przeprowadza się natomiast po kwitnieniu, skracając jej pędy o 1/3–1/2 długości. Przy okazji usuwa się pędy krzyżujące się i oczywiście niepożądane odrosty korzeniowe.

Cięcie ostrokrzewu

Ostrokrzew dobrze znosi cięcie, ale rośnie powoli, dlatego przycinać trzeba z umiarem. Ostrokrzew nie potrzebuje cięcia pielęgnacyjnego, chyba że chcemy nadać mu określony kształt lub tworzymy z niego żywopłot. Zabieg cięcia pozwala też odmłodzić roślinę oraz usunąć pędy chore, uszkodzone i nieregularne. Najczęściej ostrokrzew przycina się w połowie lata, ale można też przycinać jesienią lub wczesną wiosną. U odmian o liściach pstrych cięcie pozwala pozbyć się pędów o liściach zielonych.