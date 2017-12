Borówka amerykańska: uprawa. Choroby i szkodniki borówki: objawy i zwalczanie

Borówka amerykańska: rozpoznawanie i zwalczanie szkodników

Szkodniki zagrażają głównie borówce amerykańskiej uprawianej na większych areałach. W uprawie kilku krzewów w przydomowym ogrodzie występują rzadziej, chociaż nie można ich wykluczyć. Jednocześnie wciąż należy walczyć z owadami i roztoczami wszystkożernymi, atakującymi różne grupy roślin, w tym krzewy borówki.

Sprawdź też:

Szkodniki mogą powodować szkody na borówce na różnych etapach wzrostu – właściwie już od momentu posadzenia. Nasilone gradacje najczęściej obserwuje się na krzewach osłabionych przez choroby lub niewłaściwie pielęgnowanych. Nie jest to jednak regułą, problem może wystąpić także na okazach zdrowych, zadbanych. Duże znaczenie ma też miejsce usytuowania działki – zazwyczaj w pobliżu lasu i nieużytków zachodzi większe ryzyko wystąpienia szkodników.

Szkodniki glebowe - gdy zagrożenia nie widać

Dużym zagrożeniem, w dodatku niewidocznym, mogą być dla borówki szkodniki glebowe. Przede wszystkim są to pędraki i drutowce, obgryzające korzenie i korę z szyjki korzeniowej. Objawy są dość trudne do rozpoznania – krzewy borówki są osłabione, wolniej rosną i stają się podatne na choroby. Więdnięcie borówki występuje raczej w skrajnych przypadkach. Problemem mogą być także chorobotwórcze nicienie glebowe – zwłaszcza na działkach długo i intensywnie użytkowanych w monokulturze.

Zwalczanie szkodników glebowych borówki

Na szkodniki glebowe można zastosować Dursban (jeszcze przed posadzeniem). Z reguły jednak szkodniki glebowe zwalcza się agrotechnicznie. Dobrym sposobem jest dokładne przekopanie gleby przynajmniej na głębokość szpadla (przykładowo - najwięcej pędraków występuje w wierzchniej warstwie do 30 cm). Zdrowotność (i żyzność) podłoża można zwiększyć uprawiając wcześniej rośliny fitosanitarne (np. grykę, nostrzyk). Nicienie skutecznie zwalcza się sadząc, np. w międzyrzędziach, popularną roślinę rabatową - aksamitkę.

Popularne szkodniki ogrodowe atakujące borówkę

Z powszechnych szkodników borówce mogą zagrażać mszyce i przędziorek. Pierwszy z nich – owad – wydziela lepką spadź przyczyniającą się do występowania chorób grzybowych. Żeruje na liściach i młodych pędach borówki powodując ich deformację. Natomiast przędziorki łatwo poznać po charakterystycznej drobnej, pajęczynce. Powoduje podobne szkody. Sprzyja mu gorące lato i długo utrzymujące się susze. Szkodniki można zwalczyć stosując m.in. Calypso.

Szkodniki „typowe” dla borówki amerykańskiej

Na krzewach borówki czasem pojawia się pryszczarek borówkowiec. To mała muchówka o długości ciała dochodzącej do 15 mm. Jej larwy żerują na wierzchniej stronie blaszki liściowej, powodując skręcanie i zasychanie brzegów. Silnie uszkodzone liście i wierzchołki pędów zasychają. Z konsekwencji wzrost i plonowanie roślin jest osłabione. Pryszczarka można zwalczać wykonując zabiegi ochronne przed mszycami. Zwykle termin przypada od końca fazy kwitnienia do końca fazy dojrzewania owoców borówki. Skuteczne środki ochrony to m.in. Calypso i Mospilan.

Jeśli liście borówki są zwinięte wzdłuż nerwu, to może być oznaka wystąpienia zwójek. Żarłoczne larwy żerują wewnątrz w bezpiecznych, osłoniętych kryjówkach. Pierwsze objawy najczęściej widoczne są w maju lub na początku czerwca. Szkodniki można zwalczać tak jak powyżej.

Różnorodne objawy towarzyszą pojawieniu się szpeciela pąkowego. To osłabienie wzrostu, opadanie zawiązków, deformacja owoców borówki i pojawianie się na nich chropowatej skórki. Szpeciela – o ile nie występuje w dużej liczbie – nie zwalcza się chemicznie. Raczej nie powoduje dużych szkód. Większe znaczenie dla plonu borówki amerykańskiej ma żer piędzika przedzimka. Jego larwy – gąsienice – wiosną pojawiają się na liściach (powodując gołożer) oraz kwiatach (uszkadzając pręciki i słupki). Piędzika należy likwidować po zauważeniu przy użyciu Spintor lub Mospilan. Na kwiatach (a także najmłodszych liściach borówki) żeruje także wciornastek ryżowek. Jego „działalność” polega na zmniejszeniu ilości zawiązków i deformacji owoców. Zwalcza się go z użyciem preparatów Zarate Zeon lub Mospilan.

W uprawie przydomowej borówki amerykańskiej chemię można zastąpić stosując ekologiczne preparaty dostępne w sklepach oraz środki domowej roboty (preparaty z szarego mydła, gnojówki z pokrzywy, itp.). W takim wypadku zabiegi trzeba przeprowadzać częściej, ale ciecze są przyjazne środowisku. Można też sięgnąć po gotowe naturalne preparaty: