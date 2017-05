Konserwacja drewna. Jak odnawiać drewniane meble ogrodowe i elementy małej architektury?

Jak przygotować drewno do malowania lub impregnacji?



Drewno przed konserwacją powinno być dobrze wysuszone. Im bardziej mokry jest surowiec, tym gorzej wchłaniany będzie preparat. Gatunki miękkie (sosna, świerk, jodła) schną szybciej niż twarde (jesion, dąb, buk). Na rynku można znaleźć preparaty do ochrony drewna surowego – warto jednak korzystać z nich w wyjątkowych sytuacjach. Starą, zniszczoną powłokę lub drewno które uległo powierzchniowej erozji należy przeszlifować. Używam się do tego szlifierek elektrycznych uzbrojonych w papier ścierny. Najpierw załóż papier o dużej gradacji, a później zmień go na papier małej gradacji, aby ostatecznie wygładzic powierzchnię. Po szlifowaniu usuń pył, bo gdy zostanie zmniejszy przyczepność farby lub lakieru. Ubytki zaszpachluj, używając kitu do drewna, a następnie, gdy kit stwardnieje, przeszlifuj te miejsca i pozbądź się pyłu.

Sposoby konserwacji drewna

Drewniane meble, nawierzchnie, płoty lub budowle ogrodowe można impregnować ręcznie, używając pędzla lub natryskowo - korzystając z pisoletu elektrycznego lub spryskiwacza ogrodowego. Pierwsza metoda jest bardziej polecana, bo pędzlem staranniej wetrzesz preparat w drewno. Impregnat warto nanosić zgodnie z ułożeniem słoi, wtedy uzyskuje się najlepszy efekt. W zależności od tego, z jak chłonnym drewnem masz do czynienia, nakładaj 1 lub 2 warstwy. Niektóre impregnaty dekoracyjne wymagają po wyschnięciu przetarcia suchym pędzlem. Aby zwiększyć trwałość dekoracyjnej powłoki impregnatu, warto też nanieść 1-2 warstwy lakieru bezbarwnego – najlepiej alkidowego lub pomalować drewno lakierobejcą.

Konserwacja do drewna: preparaty wodne lub rozpuszczalnikowe

Preparaty wodne do konserwacji drewna

Obecnie popularne są wodne produkty dekoracyjno-ochronne do drewna. Takie preparaty do konserwacji drewna są przyjazne dla środowiska, nie emitują drażniącego zapachu podczas malowania. Ich zaletą jest też szybkość schnięcia. Często już po dwóch godzinach można nakładać drugą warstwę. Są produkty jeszcze szybsze – można malować w odstępie godziny. Preparaty wodne do konserwacji drewna warto też wybrać, gdy nie jesteśmy pewni, czy drewno dobrze wyschło, albo pogoda na to nie pozwala. Wilgoć w drewnie ogranicza wchłanianie preparatów rozpuszczalnikowych. Wodne będą lepiej działały, ale warto je zastosować obficie, żeby drewno mogło się nasycić. Zaletą produktów wodnych do konserwacji drewna jest też to, że narzędzia i plamy możemy czyścić wodą.

Preparaty rozpuszczalnikowe do konserwacji drewna

Do zabezpieczania drewna na zewnątrz domu można śmiało wykorzystać preparaty rozpuszczalnikowe, bo nawet jeśli intensywniej pachną niż wodne, to podczas pracy na świeżym powietrzu nie jest to uciążliwe. Głęboko penetrują drewno, czyli nieco lepiej zabezpieczają je niż wodne. Warto po nie sięgnąć zwłaszcza wtedy, gdy chcemy odnowić stare, mocno wysuszone meble lub drewniane deski tarasowe. Jeżeli pomalowalibyśmy je produktem wodnym, mogłoby nieco spuchnąć pod wpływem wilgoci.