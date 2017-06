Jak zbudować ogrodzenie murowane? Słupki z klinkieru, fundament z betonu, przęsła stalowe

Słupki z cegieł klinkierowych i nie tylko

Wznosi się je na fundamencie. Średnica słupków często wynika z wielkości cegieł. Popularne są słupki, których obrys tworzą cztery cegły długości 25 cm stykające się krótszymi krawędziami (12 cm). Słupek ma więc szerokość półtorej cegły. Powstaje między nimi puste miejsce na zbrojenie i beton. Zbrojenie słupków tworzą zwykle cztery pręty spięte co 15 cm strzemionami. Pręty mają średnicę 8-10 mm, a strzemiona – 3-4 mm. Zbrojenie to mocuje się jeszcze przed zabetonowaniem fundamentów. Wystające pręty obmurowuje się później cegłami. Beton układa się co 3-4 warstwy cegieł i zagęszcza. Słupki mogą mieć też konstrukcję pełną. Wtedy w całości wymurowane są z cegieł i nie mają betonowego rdzenia. Takich masywnych słupków nie trzeba zbroić.

Murowanie ogrodzenia

Przed murowaniem warto rozrysować sobie układ cegieł (jeśli nie ma projektu) i ustalić grubość spoin. Aby wszystkie spoiny były jednakowe, do murowania poleca się używać plastikowych profili dystansowych o zamkniętym kwadratowym przekroju. Mają one różną szerokość, którą dobiera się do grubości spoiny (podobnie jak krzyżyki do płytek ceramicznych). Profile można ciąć na krótsze kawałki, bo są sprzedawane w 2-metrowych odcinkach. Rozmieszcza się je na krawędziach cegieł po nałożeniu zaprawy i dopiero wtedy ustawia cegły kolejnego rzędu. Profile wyjmuje się po kilku godzinach, gdy zaprawa zwiąże. Jeżeli zrobi się to zbyt wcześnie, cegły mogą się poosuwać i spoiny wyjdą nierówne. Grubość spoin w przypadku typowych cegieł wysokości 65 mm wynosi przeważnie 12 mm. Podczas murowania z klinkieru cegły należy dobierać na przemian z kilku palet.