Efektowna mozaika kamienna w ogrodzie. Układanie mozaiki KROK PO KROKU

Mozaika kamienna - ile to kosztuje?

kostka granitowa – 246-800 zł/tona

kostka bazaltowa – 664-738 zł/tona

sjenit – 492-738 zł/tona

tłuczeń kamienny frakcja 16-32 mm – 46-55 zł/tona

żwir drobny – 46-60 zł/tona

piasek płukany – 23-36 zł/tona

cement portlandzki – 8-12 zł/tona

Ile zaoszczędzimy? Za ułożenie kostki kamiennej fachowcowi trzeba zapłacić od 60 zł/m2.

Narzędzia i przybory do układania mozaiki kamiennej:

szablon, nakolanniki, miara, sznur, poziomnica, łata, taczki, łopata, szpadel, kielnia, młotek, pojemnik na zaprawę, zagęszczarka (płyta wibracyjna), betoniarka, piła stacjonarna z tarczą diamentową, szlifierka kątowa z tarczą diamentową do cięcia i tarczą do szlifowania, łuparka szczękowa, młotki żelazne różnej wielkości, przecinaki z twardej stali, obcęgi do łupania płytek.

Uwaga! Aby zaokrąglić krawędzie kamiennych lub ceramicznych kostek, można je poddać obróbce w otaczarce – maszynie, której zasadniczą częścią jest obracający się bęben. Umieszcza się w nim kostki i dodaje piasek oraz wodę. Na skutek tarcia szlifują się krawędzie elementów i wygładzają ich powierzchnie, dzięki czemu ich kolor nabiera intensywności.

