Jak dobrać zamek do furtki lub bramy? Bezpieczne wejście na posesję

Zamki do bram przesuwnych

Są one rewolucyjne w swojej konstrukcji. Standardowe zamki hakowe słabo sprawdzają się w tej roli, ponieważ koniec bramy przy zamykaniu często się chwieje i dochodzi do uderzania bolcem zamka w słupek. Można w ten sposób niechcący poniszczyć słupek. Często więc ucina się ten bolec, jednak wtedy wystarczy podnieść bramę i wysunąć hak z gniazda, aby dostać się na posesję. Lepiej nie ryzykować, złodzieje nie śpią. Lepiej zainstalować specjalny zamek z ryglem obrotowym. Jest to zaczep samokorygujący, co oznacza, że jego nakładka przesuwa się ułatwiając zamkowi zaryglowanie. Świder opiera się o ściany boczne w słupku, co uniemożliwia jego wyciągnięcie (wyłącznie przekręcenie świdra do pozycji pionowej pozwala go wysunąć). Jedyna możliwość na włamanie to przecięcie bolca, na którym zamontowany jest świder. Jednak nie jest to na szczęście łatwe, bo na bolcu znajduje się tuleja obrotowa utrudniająca cięcie. W tej kategorii te zamki nie mają sobie równych.