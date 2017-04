Czyszczenie nawierzchni ogrodowych. Zamiatarki mechaniczne

Zamiatarka - miotła XXI wieku

Urządzenie to najbardziej przypomina kosiarkę, z tą różnicą, że ostre noże zastąpiono w niej obrotowymi szczotkami, które zamiatają brud i kierują go do zbiornika. Mają parę kółek i wygodny uchwyt umożliwiający wygodne prowadzenie. Gdy zbiornik zapełni się śmieciami, można go jedną ręką odczepić od urządzenia, opróżnić i ponownie umieścić na swoim miejscu. Standardowym wyposażeniem zamiatarki jest szczotka walcowa i jedna lub dwie szczotki boczne. Zamiatarka to urządzenie mechaniczne nie elektryczne, zatem jego eksploatacja nic nie kosztuje. Szczotki wprawiane są ruch wówczas, gdy obracają się koła jezdne. Im szybciej przesuwasz zamiatarkę, tym szybciej wirują szczotki.